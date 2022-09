¿Juan Martín Del Potro vuelve a jugar? "Si mejoro, quiero..."

"Sigo probando tratamientos para mejorar y estar bien de la rodilla. Si mejoro, quiero intentar volver al circuito y hoy en el US Open me hablaron de la chance de hacerme la despedida el año próximo", afirmó el tandilense.

Las declaraciones de Juan Martín del Potro

"Es mi lugar, siento que es mi lugar. Al tomar la decisión de venir acá se me cruzan mil cosas por la cabeza. Todavía me siento jugador. No pienso como un extenista o hago cosas de extenista", afirmó en diálogo con ESPN.

"Vengo acá, voy a ver amigos, nuevos jugadores de otras generaciones. Me voy a sentir bien, pero cuando los veo jugar digo: 'Yo tengo que estar ahí'. Todavía sigo sintiendo eso. Tengo una combinación de sentimientos rara", añadió Del Potro.