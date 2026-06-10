En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Scaloni
Mundial 2026
FÚTBOL

La revelación de Scaloni sobre el reemplazante de Balerdi a días del debut en el Mundial: "Hay..."

Luego de la goleada en el cierre de la gira preparatoria en Alabama, el director técnico de la Selección Argentina analizó el rendimiento de sus dirigidos en conferencia de prensa y habló sobre el reemplazante de Balerdi.

Banner Seguinos en google DESK
La revelación de Scaloni sobre el reemplazante de Balerdi a días del debut en el Mundial: Hay...

La victoria en el último examen amistoso trajo certezas futbolísticas, pero el cuerpo técnico prefiere mantener la cautela administrativa respecto al armado definitivo del plantel. Tras el triunfo 3-0 frente a Islandia, Lionel Scaloni brindó precisiones sobre el futuro inmediato del equipo: “Me voy a tomar uno o dos días más para elegir al reemplazante de Balerdi. El partido de hoy me dejó satisfecho y me despejó muchas dudas en cuanto a qué le podía hacer falta al equipo. Hay dos opciones”.

Leé también El extraño dorsal que deberá usar el reemplazante de Balerdi en la Selección Argentina para el Mundial
el extrano dorsal que debera usar el reemplazante de balerdi en la seleccion argentina para el mundial

El entrenador campeón del mundo profundizó sobre este dilema reglamentario que mantiene en vilo a los hinchas: "Tenemos una idea de quien puede ser, la prueba de hoy me dejo satisfecho. Me ha ayudado a tomar la decisión. Vamos a esperar", dilantando la resolución que se esperaba para los días posteriores al encuentro.

Qué dijo Lionel Scaloni sobre los rendimientos de Palacios y Valentín Barco

El conductor de la Albiceleste se mostró sumamente conforme con las respuestas individuales que ofrecieron los futbolistas que debieron asumir roles protagónicos en la estructura táctica ante el conjunto nórdico.

"Palacios me parece que hizo un muy buen partido, nos está dando muchísimo en esa posición como volante de contención", remarcó el director técnico. Asimismo, dedicó palabras de elogio para la polifuncionalidad del juvenil por la banda izquierda: "Valentín nos puede aportar en diferentes posiciones, nos da variantes y eso está bueno", repitiendo conceptualmente que "Barco nos puede aportar en muchas posiciones" a lo largo del torneo.

Por otra parte, transmitió absoluta tranquilidad sobre la recuperación del volante central titular de cara al debut: "Paredes está bien y no lo vamos a apurar", sosteniendo la política de preservación médica de la última semana.

¿Cuál es la promesa de Scaloni para el Mundial 2026?

Respecto a las expectativas de la gente y la competitividad de sus dirigidos de cara a la defensa de la corona, el entrenador evitó los triunfalismos pero garantizó un compromiso total.

"Estamos en un momento importante, estamos bien, pero eso no te garantiza nada. Lo que se es que estos chicos van a dejar todo, cuando juegan es un espectáculo, te da la sensación de que el equipo está. Creo que no podemos pensar en sólo ser campeón, pero no tengo ninguna duda de que vamos a ser los animadores y que vamos a pelear, vamos a luchar hasta el último momento", sentenció con firmeza antes de agregar que "la gente se va a seguir sintiendo identificada con este equipo".

Qué opina Scaloni sobre la pausa de hidratación en los partidos

Finalmente, el técnico dejó un análisis conceptual sobre los parates obligados por el clima, un factor que ya generó debate debido a las altas temperaturas registradas en los Estados Unidos.

"La pausa de hidratación, si vos venís con la inercia de atacar, te corta el partido. Para los equipos que están agobiados es positiva, y para los que están atacando puede cambiar el panorama", concluyó de manera analítica sobre las interrupciones reglamentarias de la terna arbitral.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Scaloni Mundial 2026 Selección Argentina
Notas relacionadas
Ensayo general aprobado: la Selección Argentina goleó a Islandia y quedó lista para el Mundial
Zurdazo letal: el golazo de Valentín Barco para poner en ventaja a la Selección Argentina ante Islandia
Con Messi a disposición y sorpresas en defensa: los once que evalúa Scaloni para el amistoso ante Islandia

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar