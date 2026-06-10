La revelación de Scaloni sobre el reemplazante de Balerdi a días del debut en el Mundial: "Hay..."

Por otra parte, transmitió absoluta tranquilidad sobre la recuperación del volante central titular de cara al debut: "Paredes está bien y no lo vamos a apurar", sosteniendo la política de preservación médica de la última semana.

¿Cuál es la promesa de Scaloni para el Mundial 2026?

Respecto a las expectativas de la gente y la competitividad de sus dirigidos de cara a la defensa de la corona, el entrenador evitó los triunfalismos pero garantizó un compromiso total.

"Estamos en un momento importante, estamos bien, pero eso no te garantiza nada. Lo que se es que estos chicos van a dejar todo, cuando juegan es un espectáculo, te da la sensación de que el equipo está. Creo que no podemos pensar en sólo ser campeón, pero no tengo ninguna duda de que vamos a ser los animadores y que vamos a pelear, vamos a luchar hasta el último momento", sentenció con firmeza antes de agregar que "la gente se va a seguir sintiendo identificada con este equipo".

Qué opina Scaloni sobre la pausa de hidratación en los partidos

Finalmente, el técnico dejó un análisis conceptual sobre los parates obligados por el clima, un factor que ya generó debate debido a las altas temperaturas registradas en los Estados Unidos.

"La pausa de hidratación, si vos venís con la inercia de atacar, te corta el partido. Para los equipos que están agobiados es positiva, y para los que están atacando puede cambiar el panorama", concluyó de manera analítica sobre las interrupciones reglamentarias de la terna arbitral.