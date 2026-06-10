La filosa reacción de Marixa Balli al escuchar el nombre de Marcela Baños: "Que disfrute..."

Por último, cuando le preguntaron si se considera “la verdadera reina de la bailanta”, Marixa respondió con elegancia y seguridad: "Acá no hay ninguna reina, somos profesionales y punto. Fui la primera nada más".

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Qué dijo Marcela Baños sobre su pelea con Marixa Balli

En LAM (América TV), Marcela Baños volvió a hablar de su largo conflicto con Marixa Balli, una relación marcada por idas y vueltas que nunca logró recomponerse del todo. La conductora repasó cómo comenzó el distanciamiento y reconoció que, con el paso del tiempo, el vínculo entre ambas se volvió “intermitente”.

“Lo que recordé fue a partir de una pregunta de Adrián Pallares: cómo estaba mi relación con ella. Y yo dije: 'No sé, porque la verdad es intermitente, es una relación intermitente", contó Baños. Cuando el cronista le preguntó quién tenía “más mala onda”, respondió sin titubear: “No, ella, olvidate”.

La locutora evocó sus primeros pasos junto a Balli y destacó aquella etapa compartida con cariño: "Siempre fue así, o sea yo laburaba con ella, entonces estaba todo bien, lo expliqué muchas veces y de hecho sé que hoy habló Robertito (Funes) también, que arrancamos juntos, que compartimos ese momento, fue hermoso porque nosotros, como contaba él, nos pagamos la facultad, en ese momento estudiábamos, yo estudié locución, después me recibí, después por eso hago el casting y quedo en Azul Televisión en Paseo Tropical, o sea ese fue el camino que hice".

También se refirió a los lugares que ambas frecuentaron y reflexionó sobre cómo el ego puede alterar los vínculos laborales: "Es un lugar que ella quiere mucho", dijo, y sumó: "De hecho, muchas veces me he ido de vacaciones y yo la propongo porque sé que es un lugar donde ella lo disfrutó, lo hizo muy bien, y no tengo problema. Es una cuestión también de dónde colocás el ego y la seguridad de cada uno, me parece".

Cuando le mencionaron los dichos de Balli sobre su rol en la conducción, Baños lanzó: "Chicos, yo soy la reina de la bailanta". Luego aclaró que nunca le quitó su espacio: "Jamás, jamás porque no fue así. Nosotros estábamos en canal Azul, cuando Azul termina la programación, ellos estaban en América haciendo otro programa que también lo dieron de baja, y ahí nos llamaron a nosotros para llevar Pasión Tropical a lo que era América, que en ese momento era Siempre Sábado".

Sobre las declaraciones recientes de Balli, Baños fue directa: "Es lo mismo que hace muchos años, desde siempre se comporta así, no sé por qué, pero está todo bien". Y cuando le preguntaron si su excompañera la reconoció en una ocasión, respondió con humor: "Sí, viste, dale, como cuando hace veintitantos años pasé por al lado uno setenta y tres mido, ¿no me vas a ver?".

Finalmente, cerró con una frase que sintetiza su postura frente al conflicto: "Las palabras de uno hablan de uno".