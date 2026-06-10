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Récord histórico: el impactante gol de Messi ante Islandia y la marca de Labruna que rompió

El astro rosarino sumó rodaje en el tramo complementario del último examen de la Albiceleste previo a la Copa del Mundo y disipó las alarmas sobre su estado físico.

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El tramo de cierre de la preparación de los campeones del mundo en los Estados Unidos guardaba una página dorada para las estadísticas del fútbol internacional. 119 segundos: Messi entró, provocó un penal e hizo otro gol récord para la Selección Argentina en el Jordan-Hare Stadium.

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El capitán de la Albiceleste regresó a la actividad en el duelo ante Islandia y en menos de dos minutos se anotó en la columna goleadora, firmando una planilla personal brillante en su última prueba de campo. De esta manera, Lionel Messi regresó en el duelo de la Selección Argentina ante Islandia y en menos de dos minutos se anotó en la columna goleadora, un ingreso donde despejó todas las dudas sobre su estado físico antes del Mundial 2026 y rompió un nuevo récord que durante casi 70 años perteneció a Ángel Labruna.

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Cómo fue el ingreso y el gol de Lionel Messi ante Islandia

La secuencia del atacante surgido en las categorías infantiles de Grandoli rozó la perfección desde el momento exacto en que pisó el césped norteamericano para modificar el destino del ataque nacional.

Cuando el reloj de juego marcó 69:04 entró al campo de juego el astro rosarino para su encuentro 199 con el seleccionado nacional, al ingresar en lugar de Giuliano Simeone. Solo 53 segundos tardó en hacer sentir su presencia ya que con un brillante pase habilitó a Lautaro Martínez, que recibió una infracción dentro del área al disparar y el referí no dudó en sancionar penal en favor del combinado nacional.

La resolución desde los doce pasos sirvió además para saldar cuentas pendientes con el historial particular frente al duro bloque defensivo de la escuadra del Viejo Continente. Contrario a lo sucedido en el primer partido del Mundial de Rusia 2018, Messi logró exorcizar sus demonios y consiguió marcar de penal ante el seleccionado nórdico, un fuerte disparo cruzado imposible de contener para Olafsson y que significó el 2-0 en favor de la Albiceleste a los 71:03, consolidando la distancia en el tablero.

Qué récord histórico le sacó Lionel Messi a Ángel Labruna en la Selección

La conquista en el arco defendido por la escuadra nórdica posiciona al futbolista del Inter de Miami en la cima de un ítem estadístico vinculado a la vigencia deportiva en el tiempo.

Este es el gol número 117 para Messi con el combinado nacional, el cual le permite romper el récord de Ángel Labruna como el goleador más longevo con el manto de la Albiceleste al convertir a sus 38 años, 11 meses y 18 días. Con este grito sagrado, el actual portador de la cinta de capitán terminó por dejar atrás la marca que estableció el Feo al marcar con 38 años con nueve meses y 10 días ante Brasil por la Copa Roca en 1957, ratificando que su jerarquía no conoce de límites cronológicos en la antesala de una nueva cita ecuménica.

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