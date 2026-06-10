Récord histórico: el impactante gol de Messi ante Islandia y la marca de Labruna que rompió

Cuando el reloj de juego marcó 69:04 entró al campo de juego el astro rosarino para su encuentro 199 con el seleccionado nacional, al ingresar en lugar de Giuliano Simeone. Solo 53 segundos tardó en hacer sentir su presencia ya que con un brillante pase habilitó a Lautaro Martínez, que recibió una infracción dentro del área al disparar y el referí no dudó en sancionar penal en favor del combinado nacional.

La resolución desde los doce pasos sirvió además para saldar cuentas pendientes con el historial particular frente al duro bloque defensivo de la escuadra del Viejo Continente. Contrario a lo sucedido en el primer partido del Mundial de Rusia 2018, Messi logró exorcizar sus demonios y consiguió marcar de penal ante el seleccionado nórdico, un fuerte disparo cruzado imposible de contener para Olafsson y que significó el 2-0 en favor de la Albiceleste a los 71:03, consolidando la distancia en el tablero.

Qué récord histórico le sacó Lionel Messi a Ángel Labruna en la Selección

La conquista en el arco defendido por la escuadra nórdica posiciona al futbolista del Inter de Miami en la cima de un ítem estadístico vinculado a la vigencia deportiva en el tiempo.

Este es el gol número 117 para Messi con el combinado nacional, el cual le permite romper el récord de Ángel Labruna como el goleador más longevo con el manto de la Albiceleste al convertir a sus 38 años, 11 meses y 18 días. Con este grito sagrado, el actual portador de la cinta de capitán terminó por dejar atrás la marca que estableció el Feo al marcar con 38 años con nueve meses y 10 días ante Brasil por la Copa Roca en 1957, ratificando que su jerarquía no conoce de límites cronológicos en la antesala de una nueva cita ecuménica.