La verdad detrás de la pelea entre Marcela Baños y Marixa Balli: "Siempre fue así"

Cuando le mencionaron los dichos de Balli sobre su rol en la conducción, Baños respondió lanzó: "Chicos, yo soy la reina de la bailanta". Luego aclaró que nunca le quitó su espacio: "Jamás, jamás porque no fue así. Nosotros estábamos en canal Azul, cuando Azul termina la programación, ellos estaban en América haciendo otro programa que también lo dieron de baja, y ahí nos llamaron a nosotros para llevar Pasión Tropical a lo que era América, que en ese momento era Siempre Sábado".

Sobre las declaraciones recientes de Balli, Baños fue tajante: "Es lo mismo que hace muchos años, desde siempre se comporta así, no sé por qué, pero está todo bien". Y ante la pregunta sobre si su excompañera la reconoció en una ocasión, respondió con humor: "Sí, viste, dale, como cuando hace veintitantos años pasé por al lado uno setenta y tres mido, ¿no me vas a ver?".

Para cerrar, dejó una reflexión que resume su postura frente al conflicto: "Las palabras de uno hablan de uno".

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Qué pasó entre Marixa Balli y Marcela Baños

El conflicto entre Marixa Balli y Marcela Baños se remonta a los inicios de la carrera de la conductora de Pasión de Sábado, cuando pasó de ser bailarina en el staff de Balli a ocupar el rol de presentadora. Ese ascenso profesional marcó un quiebre en la relación y, más de dos décadas después, las diferencias siguen generando repercusiones.

Baños recordó en varias entrevistas que comenzó trabajando como bailarina en el programa que conducían Marixa Balli y Hernán Caire. Según su relato, el vínculo cambió abruptamente cuando recibió la propuesta para conducir Pasión de Sábado, un ciclo que competía directamente con el de su entonces compañera. “De un día para el otro dejó de saludarme. Cuando pasé de ser su bailarina a conducir la competencia, hubo una diferencia que nunca terminé de entender”, explicó Baños sobre aquel momento.

En sus declaraciones más recientes, Baños aseguró que nunca guardó rencor y que siempre intentó mantener la cordialidad. Sin embargo, fue contundente al señalar que el conflicto persiste porque “ella no se banca que yo pasé de ser su bailarina a conducir. ¡Y no se lo banca! Por eso no me habló nunca más”. También recordó que en 2012 intentó hablar directamente con Balli sobre el tema, pero no logró aclarar la situación.