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La verdad detrás de la pelea entre Marcela Baños y Marixa Balli: "Siempre fue así"

Marcela Baños recordó cómo nació su pelea con Marixa Balli, habló de una relación "intermitente" y lanzó una frase que reavivó la polémica.

9 jun 2026, 23:40
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marixa balli y marcela baños
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En LAM (América TV), Marcela Baños volvió a referirse a su histórico enfrentamiento con Marixa Balli, un vínculo marcado por altibajos y silencios que se extiende desde hace años. La conductora recordó el origen del distanciamiento y cómo, pese al paso del tiempo, la relación entre ambas sigue siendo “intermitente”.

“Lo que recordé fue a partir de una pregunta de Adrián Pallares: cómo estaba mi relación con ella. Y yo dije: 'No sé, porque la verdad es intermitente, es una relación intermitente", dijo Baños. Ante la consulta del cronista sobre quién tenía “más mala onda”, respondió sin dudar: “No, ella, olvidate”.

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La locutora repasó sus comienzos junto a Balli y recordó con afecto aquella etapa compartida: "Siempre fue así, o sea yo laburaba con ella, entonces estaba todo bien, lo expliqué muchas veces y de hecho sé que hoy habló Robertito (Funes) también, que arrancamos juntos, que compartimos ese momento, fue hermoso porque nosotros, como contaba él, nos pagamos la facultad, en ese momento estudiábamos, yo estudié locución, después me recibí, después por eso hago el casting y quedo en Azul Televisión en Paseo Tropical, o sea ese fue el camino que hice".

Baños también habló sobre los lugares que ambas frecuentaron y cómo el ego puede influir en las relaciones laborales: "Es un lugar que ella quiere mucho", dijo, y agregó: "De hecho, muchas veces me he ido de vacaciones y yo la propongo porque sé que es un lugar donde ella lo disfrutó, lo hizo muy bien, y no tengo problema. Es una cuestión también de dónde colocás el ego y la seguridad de cada uno, me parece".

Cuando le mencionaron los dichos de Balli sobre su rol en la conducción, Baños respondió lanzó: "Chicos, yo soy la reina de la bailanta". Luego aclaró que nunca le quitó su espacio: "Jamás, jamás porque no fue así. Nosotros estábamos en canal Azul, cuando Azul termina la programación, ellos estaban en América haciendo otro programa que también lo dieron de baja, y ahí nos llamaron a nosotros para llevar Pasión Tropical a lo que era América, que en ese momento era Siempre Sábado".

Sobre las declaraciones recientes de Balli, Baños fue tajante: "Es lo mismo que hace muchos años, desde siempre se comporta así, no sé por qué, pero está todo bien". Y ante la pregunta sobre si su excompañera la reconoció en una ocasión, respondió con humor: "Sí, viste, dale, como cuando hace veintitantos años pasé por al lado uno setenta y tres mido, ¿no me vas a ver?".

Para cerrar, dejó una reflexión que resume su postura frente al conflicto: "Las palabras de uno hablan de uno".

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Qué pasó entre Marixa Balli y Marcela Baños

El conflicto entre Marixa Balli y Marcela Baños se remonta a los inicios de la carrera de la conductora de Pasión de Sábado, cuando pasó de ser bailarina en el staff de Balli a ocupar el rol de presentadora. Ese ascenso profesional marcó un quiebre en la relación y, más de dos décadas después, las diferencias siguen generando repercusiones.

Baños recordó en varias entrevistas que comenzó trabajando como bailarina en el programa que conducían Marixa Balli y Hernán Caire. Según su relato, el vínculo cambió abruptamente cuando recibió la propuesta para conducir Pasión de Sábado, un ciclo que competía directamente con el de su entonces compañera. “De un día para el otro dejó de saludarme. Cuando pasé de ser su bailarina a conducir la competencia, hubo una diferencia que nunca terminé de entender”, explicó Baños sobre aquel momento.

En sus declaraciones más recientes, Baños aseguró que nunca guardó rencor y que siempre intentó mantener la cordialidad. Sin embargo, fue contundente al señalar que el conflicto persiste porque “ella no se banca que yo pasé de ser su bailarina a conducir. ¡Y no se lo banca! Por eso no me habló nunca más”. También recordó que en 2012 intentó hablar directamente con Balli sobre el tema, pero no logró aclarar la situación.

marixa balli y marcela baños

     

 

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