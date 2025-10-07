"The word 'puto'" y "Andrada broken ass": el insólito informe de la FIFA para justificar la sanción a River

image

Lo curioso es que la sanción se justificó con un nivel de detalle inusitado. Por ejemplo, el informe explica que la hinchada de River cantó en un momento "porque sos puto y cagón", y detalla que en inglés eso podría traducirse como "because you´re faggot and a coward".

También refiere que en un momento entre 2 y 3 mil hinchas empiezan a cantar": "Así lloran todos los putos de Boca", traducido como "So all the Boca faggots cry".

Otra parte del informe remite a los insultos que recibió el arquero del Monterrey, Esteban Andrada, con pasado en Boca. "River Plate fans chanted 'Andrada culo roto', which means 'Andrada broken ass'".