Ovación
Fútbol
Mundial de Clubes
MUNDIAL DE CLUBES

"The word 'puto'" y "Andrada broken ass": el insólito informe de la FIFA para justificar la sanción a River

River Plate fue sancionado por la FIFA con una multa económica de 88 mil dólares debido a distintos incidentes ocurridos durante su participación en el Mundial de Clubes.

La noticia cayó como una bomba y sorprendió a todo el mundo River, sobre todo por el tiempo transcurrido desde que se jugó el Mundial de Clubes. El club fue sancionado por la FIFA con una multa debido a distintos incidentes ocurridos durante su participación en el Mundial de Clubes.

Según informó el organismo que regula el fútbol mundial, la sanción responde a una acumulación de infracciones cometidas tanto por hinchas como por integrantes de la delegación del club. Entre las faltas, se mencionaron cánticos discriminatorios, insultos dirigidos al arquero Esteban Andrada —ex jugador de Monterrey—, así como el ingreso de banderas no autorizadas, lanzamiento de objetos al campo de juego, encendido de bengalas de humo y personas fumando en sectores prohibidos.

Además de la multa, River deberá presentar un plan educativo y de concientización para erradicar la discriminación y fomentar el respeto en los estadios.

La FIFA advirtió que el cumplimiento de este programa será determinante, ya que en caso de incumplimiento podría aplicarse una sanción más severa, como el cierre parcial del estadio Monumental en futuros encuentros internacionales.

image

Lo curioso es que la sanción se justificó con un nivel de detalle inusitado. Por ejemplo, el informe explica que la hinchada de River cantó en un momento "porque sos puto y cagón", y detalla que en inglés eso podría traducirse como "because you´re faggot and a coward".

También refiere que en un momento entre 2 y 3 mil hinchas empiezan a cantar": "Así lloran todos los putos de Boca", traducido como "So all the Boca faggots cry".

Otra parte del informe remite a los insultos que recibió el arquero del Monterrey, Esteban Andrada, con pasado en Boca. "River Plate fans chanted 'Andrada culo roto', which means 'Andrada broken ass'".

image
