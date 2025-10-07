La sorprendente revelación que cambia todo en el expediente: "Sería la autora ideológica del robo de drogas"

El debate giró en torno al grado de implicación de Víctor Sotacuro, señalado como pieza clave por supuestamente pagar la cochera donde se guardaban vehículos usados para secuestrar a las víctimas. Endi defendió la presunción de inocencia y cuestionó las afirmaciones sobre su cliente: “La declaración del imputado puede no ser verídica; tiene principio de inocencia hasta sentencia firme”.