Policiales
TRIPLE CRIMEN NARCO

La sorprendente revelación que cambia todo en el expediente: "Sería la autora ideológica del robo de drogas"

Crecen las sospechas contra una familiar de las víctimas del triple crimen.

TRIPLE CRIMEN: SE REVELA LA IMPORTANCIA DE AGOSTINA, HERMANA DE LARA EN LA HISTORIA

En una mesa televisiva, los abogados Guillermo Endi (defensa de Sotacuro y Florencia Ibañez) y Javier Baños (representante de la familia de Brenda) analizaron el avance del caso del triple asesinato ocurrido en Florencio Varela.

La joven habría mantenido contacto telefónico con un hombre minutos antes de que se perdiese su rastro (@daianamendieta_)

El debate giró en torno al grado de implicación de Víctor Sotacuro, señalado como pieza clave por supuestamente pagar la cochera donde se guardaban vehículos usados para secuestrar a las víctimas. Endi defendió la presunción de inocencia y cuestionó las afirmaciones sobre su cliente: “La declaración del imputado puede no ser verídica; tiene principio de inocencia hasta sentencia firme”.

El abogado Baños aportó la perspectiva de las familias afectadas, destacando el temor que viven tras recibir amenazas vinculadas al entorno narco. “La madre realmente estaba aterrada porque tiene otros hijos”, relató Baños sobre su representada.

Además, subrayó que si bien aún quedan prófugos y roles por esclarecer, el trabajo fiscal ha sido clave para avanzar hacia el esclarecimiento.

TRIPLE CRIMEN NARCO: "AGOSTINA SERÍA LA AUTORA IDEOLÓGICA DEL ROBO DE DROGAS" - ABOGADO SOTACURO
