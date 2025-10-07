Fuerte denuncia contra la China Suárez y Mauro Icardi tras un video en Madrid

Un nuevo escándalo envuelve a Mauro Icardi y la China Suárez, quienes volvieron a ser el centro de la polémica tras la viralización de un video grabado durante una salida nocturna en Madrid.
Un nuevo escándalo envuelve a Mauro Icardi y la China Suárez, quienes volvieron a ser el centro de la polémica tras la viralización de un video grabado durante una salida nocturna en Madrid.
La pareja, que actualmente reside en Turquía, viajó a España para tomarse unos días de descanso, pero lo que parecía ser un viaje tranquilo terminó generando una fuerte controversia.
En las últimas horas, se difundieron imágenes en redes sociales donde se los ve a Icardi y a la China disfrutando de una noche de fiesta en la capital española, acompañados por un grupo de amigos.
Según trascendió, las imágenes fueron captadas el domingo por la noche, en un reconocido bar madrileño. Allí se los observa bailando y riendo, ajenos a las cámaras que los rodeaban.
El motivo: muchos usuarios comenzaron a cuestionarlos duramente por haber viajado sin los hijos de la actriz, en especial de Rufina, la adolescente que dejó todo en Buenos Aires para irse a vivir con su madre. Fruto de la relación con Nicolás Cabré, Rufina está junto a su madre en el medio oriente, pero por este fin de semana habría quedado al cuidado de una niñera.
Los más pequeños de la actriz, Magnolia (6) y Amancio (4) —fruto de la relación con Benjamín Vicuña— viven entre Buenos Aires y Turquía, donde la actriz los anotó en un colegio, al parecer sin el consentimiento del padre. Sin embargo, en este momento los pequeños se encuentran en Buenos Aires.
Las hijas de Mauro Icardi, Francesca e Isabella, la cosa está más tirante. Lleva varios meses sin verlas.
“¿Los peores padres acaso?”, fue una de las frases más repetidas en los comentarios de redes, que no dudan en señalar habrr dejado sola a Rufina por escaparse un fin de semana solos.