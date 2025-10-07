Fuerte denuncia contra la China Suárez y Mauro Icardi tras un video en Madrid

El motivo: muchos usuarios comenzaron a cuestionarlos duramente por haber viajado sin los hijos de la actriz, en especial de Rufina, la adolescente que dejó todo en Buenos Aires para irse a vivir con su madre. Fruto de la relación con Nicolás Cabré, Rufina está junto a su madre en el medio oriente, pero por este fin de semana habría quedado al cuidado de una niñera.

image

Los más pequeños de la actriz, Magnolia (6) y Amancio (4) —fruto de la relación con Benjamín Vicuña— viven entre Buenos Aires y Turquía, donde la actriz los anotó en un colegio, al parecer sin el consentimiento del padre. Sin embargo, en este momento los pequeños se encuentran en Buenos Aires.

Las hijas de Mauro Icardi, Francesca e Isabella, la cosa está más tirante. Lleva varios meses sin verlas.

“¿Los peores padres acaso?”, fue una de las frases más repetidas en los comentarios de redes, que no dudan en señalar habrr dejado sola a Rufina por escaparse un fin de semana solos.