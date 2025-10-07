La impactante foto de Moria Casán, desnuda, al natural y sin photoshop

image

¿Se viene la serie sobre la vida de Moria Casán?

A sus 79 años, Moria Casán está más vigente que nunca. Y, tal como ya ocurrió con otras figuras argentinas como Diego Maradona o Carlos Menem, La One tendrá su propia serie biográfica, que promete ser uno de los estrenos argentinos más esperados en la pantalla de Netflix.

Esta ambiciosa ficción biográfica recorrerá la trayectoria de Ana María Casanova, tal su verdadero nombre, desde sus primeros pasos en el mundo artístico hasta su presente como una auténtica figura icónica del espectáculo nacional y referente para varias generaciones.

Y aunque ya se había mencionado que Cecilia Roth sería una de las actrices elegidas para ponerse en la piel de Moria, interpretándola en la tercera de las tres etapas en las que estará segmentada la serie —desde el punto de vista actoral—, en las últimas horas se confirmaron los nombres de las otras dos intérpretes que la representarán en sus comienzos y en su etapa de máximo esplendor, tanto en televisión como en teatro.

Según informó el periodista Santiago Sposato, será su propia hija, Sofía Castiglione, quien encarne a la más popular de las divas nacionales durante los primeros años de su carrera como vedette y en su incursión en el mundo artístico. Al tiempo que, para la segunda etapa —la de su mayor éxito teatral y televisivo, si se quiere—, Sposato confirmó que Griselda Siciliani es la actriz elegida.

Mientras tanto, desde Netflix aseguran que ya comenzó la etapa de preproducción de la serie, que abordará tanto la vida personal como profesional de Casán. Las expectativas son enormes: se la podrá ver desde sus inicios en el teatro de revistas, su paso por el cine y su desembarco en la televisión, tanto en su rol de jurado como de conductora, además de sus romances, sus escándalos y su presente, en el que continúa más vigente que nunca.

De acuerdo con la plataforma de la N, el inicio del rodaje está previsto para los próximos meses, con la intención de estrenarla durante 2026. Con este elenco protagónico de lujo para contar la vida de una de las figuras más queridas y, a la vez, más polémicas del showbusiness nacional, la serie de Moria Casán promete ir por todo para convertirse en un verdadero y arrasador éxito.

image

¿Cuál es el verdadero nombre de Moria Casán?

El verdadero nombre de Moria Casán es Ana María Casanova. Nacida en Buenos Aires, la artista adoptó su nombre artístico al comenzar su carrera en el mundo del espectáculo, una elección que con el tiempo se transformó en una marca registrada dentro del entretenimiento argentino.

Con una personalidad arrolladora, carisma y una trayectoria que abarca el teatro, el cine y la televisión, La One convirtió su nombre escénico en sinónimo de glamour, irreverencia y protagonismo absoluto en la cultura popular del país.