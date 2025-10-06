La traición que hizo estallar a la China Suárez: con quién se peleo, borró todo y dejó un mensaje letal

Sí, leíste bien: pusieron a la China como caso negativo. “En una clase de marketing personal que da la academia de la agencia, dijeron literalmente: ‘No hagan lo que hace la China Suárez’. Y para colmo, la compararon con Pampita como ejemplo de todo lo que está bien”, contó el periodista Santiago Sposato.

Según trascendió, ese episodio habría sido la gota que rebalsó el vaso. La actriz, al enterarse, no solo eliminó a su mánager de su perfil, sino que también habría tomado distancia total de la empresa.

“Le clavaron un puñal por la espalda”, aseguró una fuente cercana al entorno, confirmando que la relación está rota.

Mientras tanto, desde el entorno de la actriz reina el silencio absoluto. En sus redes, la China mantiene su estilo: posteos enigmáticos, frases sugerentes y fotos desde Estambul que dejan entrever una mezcla de calma y revancha.

Y aunque oficialmente nadie habló, su gesto fue más fuerte que cualquier comunicado: borró a su representante y marcó territorio.