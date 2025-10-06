La traición que hizo estallar a la China Suárez: con quién se peleo, borró todo y dejó un mensaje letal

La China Suárez atraviesa uno de los momentos más intensos de su vida: entre el amor, los cambios y una nueva vida en Turquía junto a Mauro Icardi, ahora enfrenta una inesperada tormenta que tiene sabor a traición.
En las últimas horas, trascendió que la actriz estaría furiosa con la agencia que la representa —y con quien fuera una de sus personas de máxima confianza— por una situación que no solo la dejó expuesta, sino que habría tocado su ego donde más le duele.
Todo comenzó con un detalle que pocos pasaron por alto: un cambio en la bio de Instagram. Allí, donde hasta hace poco figuraba el nombre de Carolina Nolte, su representante y amiga, ahora no hay rastro de ella. Esa modificación fue suficiente para encender todas las alarmas.
Según revelaron en Infama (América), el conflicto habría estallado luego de que la agencia Multitalent —a la que pertenece Suárez— utilizara su nombre como “ejemplo de lo que no hay que hacer” en una charla interna sobre manejo de imagen pública.
Sí, leíste bien: pusieron a la China como caso negativo. “En una clase de marketing personal que da la academia de la agencia, dijeron literalmente: ‘No hagan lo que hace la China Suárez’. Y para colmo, la compararon con Pampita como ejemplo de todo lo que está bien”, contó el periodista Santiago Sposato.
Según trascendió, ese episodio habría sido la gota que rebalsó el vaso. La actriz, al enterarse, no solo eliminó a su mánager de su perfil, sino que también habría tomado distancia total de la empresa.
“Le clavaron un puñal por la espalda”, aseguró una fuente cercana al entorno, confirmando que la relación está rota.
Mientras tanto, desde el entorno de la actriz reina el silencio absoluto. En sus redes, la China mantiene su estilo: posteos enigmáticos, frases sugerentes y fotos desde Estambul que dejan entrever una mezcla de calma y revancha.
Y aunque oficialmente nadie habló, su gesto fue más fuerte que cualquier comunicado: borró a su representante y marcó territorio.