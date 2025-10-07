MasterChef Celebrity lanzó su promo más picante con Wanda Nara y un filoso guiño a la China Suárez

La promo continúa con otro momento que también deja entrever un guiño. Martitegui, en tono serio, lanza: "Un límite pido yo cuando alguien hace una Torre Eiffel de papas fritas". A lo que Wanda contesta entusiasmada: "Me encanta París y amo las papas fritas".

La referencia a la capital francesa no parece casual. Según había revelado la propia Wanda, la China Suárez y Mauro Icardi habrían tenido su primer encuentro en París, cuando el futbolista aún estaba en pareja con la empresaria.

¿Qué mensaje oculto dejó Wanda Nara para Mauro Icardi en la nueva promo de MasterChef Celebrity?

Telefe ya calienta motores para el esperado regreso de MasterChef Celebrity, que tendrá lugar el próximo 14 de octubre. Los jurados Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis, junto a la flamante conductora Wanda Nara, cuentan los días para volver a ponerse el delantal y dar inicio a una nueva edición del exitoso reality gastronómico.

Con Wanda al mando, el entretenimiento está garantizado. El canal aprovechó el momento para lanzar una promoción cargada de condimentos, en la que no faltó el picante: un guiño directo a Mauro Icardi que remite al famoso video del "maní", un episodio que sigue resonando en redes y en la memoria colectiva.

En la descripción de la publicación en Instagram, se confirma —como se anticipaba— la fecha de estreno del ciclo culinario, además de presentar oficialmente a la conductora y al trío de expertos que evaluará cada preparación: "La cuenta regresiva empezó. Desde el martes 14 de octubre la cocina más famosa del país vuelve a encenderse. Participantes listos para todo, emociones al límite y platos que lo cambian todo. Así regresa la competencia que todos esperan: MasterChef Celebrity con la conducción de Wanda Nara y grandes jurados: Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis".

Aunque en un principio parece una promo más, el giro inesperado llega en el video, donde Wanda Nara se pone en la piel de una terapeuta para atender a los tres chefs. "Yo no suelo dar terapia grupal. Pero por ustedes voy a hacer una excepción", dice la empresaria, con tono profesional y mirada cómplice.

Donato rompe el hielo con una confesión: "Mire, doctora, es que nosotros venimos de situaciones muy traumáticas". Martitegui, fiel a su estilo, se suma con una frase que deja entrever tensión: "Son errores imperdonables".

Todo transcurre con cierta normalidad hasta que entra en escena Betular, quien, siguiendo el tono de sus colegas, lanza: "La gente está muy mal, doctora". Pero el pastelero no se queda ahí. Con su característico humor y una clara referencia al video viral de la expareja de Wanda, pregunta: "¿Es maní?". "¿Cómo?", responde ella, sorprendida. "¿Puedo?", insiste Damián. "Sí, claro", le concede Nara.

Sin dudas, está. La jugada del canal apunta a encender la expectativa y captar la atención del público con una mezcla de humor, guiños mediáticos y tensión dramática, ingredientes que prometen una temporada cargada de momentos memorables y mucho sabor televisivo.