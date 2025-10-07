Se supo el verdadero motivo de la separación de Gabriela Sari y Rulo Schijman, luego de 11 años juntos

image

Durante más de una década, Gabriela vivió una historia de amor con el periodista y conductor Darían “Rulo” Schijman, a quien conoció de una forma curiosa: durante una nota del programa CQC.

Según contó él mismo en una entrevista, la conoció trabajando, la volvió a cruzar un año después y no dudó en “tirarle los perros”. “Me consiguió su teléfono, la llamé y empezamos a salir”, recordó entre risas. La pareja se consolidó con los años y en 2017 nació Donna, su única hija, que hoy es el gran amor de ambos.

Su relación era considerada una de las más estables del ambiente, hasta que, a comienzos de 2025, confirmaron que se habían separado tras once años juntos. “Fue una decisión muy pensada, tomada desde el amor y el respeto. A veces las parejas se transforman, y eso también está bien”, explicó Gabriela en diálogo con Puro Show (El Trece).

La separación fue en buenos términos y mantienen una excelente relación por el bienestar de su hija.

Poco tiempo después de su separación, Gabriela volvió a sonreír. Según trascendió, está en pareja con Facundo Pieres, el reconocido polista que integra una de las familias más importantes del polo argentino.

La relación habría comenzado de manera discreta hace algunos meses, pero en las últimas semanas fueron vistos juntos en distintos eventos y viajes, lo que terminó de confirmar los rumores.

Aunque ambos optan por mantener un perfil bajo, sus entornos aseguran que están muy felices y disfrutando de una etapa tranquila y madura, lejos de los flashes. A los 44 años, Gabriela Sari se consolida como una de esas figuras que logran reinventarse sin perder su esencia.

Madre, actriz y ahora nuevamente enamorada, transita una etapa de plenitud personal y profesional. Entre proyectos actorales y viajes, mantiene una vida equilibrada y enfocada en su hija Donna, con quien comparte gran parte de su día a día.

Con una carrera sólida y una vida sentimental que siempre despertó interés, Gabriela Sari logra combinar fama, autenticidad y madurez emocional.

Su nueva relación con Facundo Pieres parece marcar un nuevo comienzo, donde la actriz apuesta nuevamente al amor, pero desde otro lugar, más sereno y consciente.