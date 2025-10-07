Hallaron muerta a Daiana Mendieta: el terrorífico lugar en el que apareció el cuerpo

Ese indicio fue clave para concentrar la búsqueda en un área sin viviendas ni monte, lo que dificultó la presencia de testigos. Además, las condiciones climáticas posteriores a la desaparición —con lluvias que complicaron el tránsito— afectaron la recolección de evidencias en los primeros días de la investigación.

Qué se sabe sobre la investigación y la detención del principal sospechoso

La investigación está encabezada por los fiscales Emilce Reynoso y Sergio Saliski, del Ministerio Público Fiscal de Rosario del Tala, quienes trabajan junto a la Policía en el análisis de cámaras de seguridad, entrevistas a testigos y pericias sobre teléfonos y vehículos.

En ese contexto, fue detenido un hombre de 55 años, conocido en el pueblo con el alias de “Pino”, quien habría mantenido un presunto vínculo con Mendieta y estuvo en contacto con ella poco antes de su desaparición, según explicó el jefe de Policía del Departamento de Tala, Pedro Silva.

El arresto se concretó durante un allanamiento en un galpón alquilado por el sospechoso, ubicado en la esquina de Moreno y Pedro Lucero, el lunes siguiente a la denuncia. La orden fue emitida por la jueza de Garantías Silvina Graciela Cabrera.

Durante el procedimiento, el acusado intentó manipular un arma de fuego y se resistió a la intervención policial, motivo por el cual fue reducido y detenido. “Quedó detenido por esa resistencia”, precisó el comisario Blasón en diálogo con el medio local ElOnce.

Qué hipótesis manejan los investigadores

Las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de investigación. Según explicó el comisario Blasón, se analiza incluso la posibilidad de una simulación de escenario para encubrir un femicidio.

Un dato mencionado por el jefe policial Pedro Silva es que “no es la primera vez que Daiana se ausenta de su domicilio”, aunque remarcó que “nunca antes había cortado toda comunicación con su familia”, lo que generó una preocupación inmediata y motivó la denuncia.

Mientras continúan las pericias y se esperan los resultados de los estudios forenses, la comunidad de Gobernador Mansilla permanece conmocionada por el hallazgo y a la espera de que la Justicia esclarezca el crimen que terminó con la vida de una joven de tan solo 22 años.