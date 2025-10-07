Hallaron muerta a Daiana Mendieta: el terrorífico lugar en el que apareció el cuerpo

El cuerpo de Daiana Magalí Mendieta, la joven de 22 años que era intensamente buscada en la provincia de Entre Ríos, fue encontrado sin vida dentro de un aljibe de unos 10 metros de profundidad, en la localidad de Gobernador Mansilla.
La joven de 22 años, desaparecida desde el viernes en la localidad entrerriana de Gobernador Mansilla, fue encontrada sin vida. Un hombre de 55 años está detenido mientras la Justicia avanza con la investigación.
Daiana Magalí Mendieta, la joven que apareció muerta en Entre Ríos
Desde la denuncia de su desaparición, presentada el viernes por su familia, las autoridades desplegaron un amplio operativo de búsqueda que involucró a más de 130 personas, entre efectivos policiales, cadetes, bomberos voluntarios, perros de rastreo y drones.
El comisario Horacio Blasón, a cargo del operativo, detalló que el rastrillaje se coordinó con las cabeceras de Tala, Gualeguay y Paraná, además de contar con la colaboración de las jefaturas departamentales y los cuerpos de Bomberos Voluntarios.
El hallazgo se produjo luego de que los investigadores localizaran el vehículo de la joven, que fue encontrado con las llaves puestas en una zona rural, a unos cuatro kilómetros del casco urbano de Gobernador Mansilla, una localidad de unos 2.500 habitantes.
Ese indicio fue clave para concentrar la búsqueda en un área sin viviendas ni monte, lo que dificultó la presencia de testigos. Además, las condiciones climáticas posteriores a la desaparición —con lluvias que complicaron el tránsito— afectaron la recolección de evidencias en los primeros días de la investigación.
La investigación está encabezada por los fiscales Emilce Reynoso y Sergio Saliski, del Ministerio Público Fiscal de Rosario del Tala, quienes trabajan junto a la Policía en el análisis de cámaras de seguridad, entrevistas a testigos y pericias sobre teléfonos y vehículos.
En ese contexto, fue detenido un hombre de 55 años, conocido en el pueblo con el alias de “Pino”, quien habría mantenido un presunto vínculo con Mendieta y estuvo en contacto con ella poco antes de su desaparición, según explicó el jefe de Policía del Departamento de Tala, Pedro Silva.
El arresto se concretó durante un allanamiento en un galpón alquilado por el sospechoso, ubicado en la esquina de Moreno y Pedro Lucero, el lunes siguiente a la denuncia. La orden fue emitida por la jueza de Garantías Silvina Graciela Cabrera.
Durante el procedimiento, el acusado intentó manipular un arma de fuego y se resistió a la intervención policial, motivo por el cual fue reducido y detenido. “Quedó detenido por esa resistencia”, precisó el comisario Blasón en diálogo con el medio local ElOnce.
Las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de investigación. Según explicó el comisario Blasón, se analiza incluso la posibilidad de una simulación de escenario para encubrir un femicidio.
Un dato mencionado por el jefe policial Pedro Silva es que “no es la primera vez que Daiana se ausenta de su domicilio”, aunque remarcó que “nunca antes había cortado toda comunicación con su familia”, lo que generó una preocupación inmediata y motivó la denuncia.
Mientras continúan las pericias y se esperan los resultados de los estudios forenses, la comunidad de Gobernador Mansilla permanece conmocionada por el hallazgo y a la espera de que la Justicia esclarezca el crimen que terminó con la vida de una joven de tan solo 22 años.