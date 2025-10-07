Horror y un hallazgo sorprendente luego de las pericias en la casa del Triple Crimen Narco

En la vivienda ubicada en Río Jáchal y El Chañar, Florencio Varela, la policía de la Provincia de Buenos Aires realizó pericias tras el asesinato a las tres jóvenes con extrema violencia. Las imágenes del expediente muestran rastros de sangre en distintos sectores, cuchillos rotos utilizados durante los ataques y elementos incautados para análisis forense. Según los investigadores, los victimarios consumieron cocaína y alcohol antes del crimen.



