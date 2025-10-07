En vivo Radio La Red
Policiales
FLORENCIO VARELA

Horror y un hallazgo sorprendente luego de las pericias en la casa del Triple Crimen Narco

Las imágenes del expediente muestran rastros de sangre en distintos sectores, cuchillos rotos utilizados durante los ataques y elementos incautados para análisis forense.

HORROR EN LAS PERICIA DE LA CASA DE FLORENCIO VARELA DONDE MATARON A MORENA, BRENDA Y LARA

En la vivienda ubicada en Río Jáchal y El Chañar, Florencio Varela, la policía de la Provincia de Buenos Aires realizó pericias tras el asesinato a las tres jóvenes con extrema violencia. Las imágenes del expediente muestran rastros de sangre en distintos sectores, cuchillos rotos utilizados durante los ataques y elementos incautados para análisis forense. Según los investigadores, los victimarios consumieron cocaína y alcohol antes del crimen.

Las víctimas fueron encontradas maniatadas, amordazadas con cinta adhesiva y presentaban golpes severos; dos tenían las muñecas atadas detrás de la espalda. Los peritos detectaron intentos de borrar rastros mediante limpieza y uso de productos domésticos, pero lograron identificar manchas hemáticas incluso en el techo.

El fiscal Arribas lidera la investigación y no descarta que el caso pase al fuero federal si se confirma un vínculo narco. Dos personas fueron detenidas mientras limpiaban la escena del crimen. La causa sigue abierta con posibles nuevos allanamientos y detenciones.

