Desafío matemático para resolver en menos de 15 segundos: (5 × 5 x 5 x 2÷ 5) + (300 × 3 - 150)

El siguiente desafío matemático propone poner a prueba la atención y el razonamiento lógico. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión numérica: (5 × 5 x 5 x 2÷ 5) + (300 × 3 - 150)
El siguiente desafío matemático debe resolverse siguiendo la regla PEMDAS en menos de 15 segundos.
Para llegar al resultado correcto hay que respetar la jerarquía de operaciones establecida por PEMDAS, que corresponde a Paréntesis, Exponentes, Multiplicaciones y Divisiones (de izquierda a derecha), y finalmente Sumas y Restas (también de izquierda a derecha).
El objetivo es resolver el ejercicio en menos de 15 segundos. ¡El desafío comienza ya!
Paso 1: Resolver la primera parte dentro del paréntesis
5 × 5 x 5 x 2÷ 5
Primero, multiplicamos 5 × 5 = 25
Luego, 25 x 5 = 125
Después, 125 x 2 = 250
Finalmente, 250 ÷ 5 = 50
Resultado de la primera parte: 50
Paso 2: Resolver la segunda parte dentro del paréntesis
300 × 3 - 150
Primero, multiplicamos 300 × 3 = 900
Luego, restamos 900 - 150 = 750
Resultado de la segunda parte: 750
Paso 3: Sumar los resultados de ambos paréntesis
50 + 750 =
Este tipo de ejercicios no solo ofrece entretenimiento. También permite activar funciones cognitivas esenciales como la memoria, la atención y la rapidez mental.