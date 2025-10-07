En vivo Radio La Red
Policiales
autopsia
Femicidio
Femicidio

El contundente dato de la autopsia de Daiana Mendieta que confirmó cómo la mataron

La joven de 22 años desapareció el viernes y fue encontrada muerta este martes en un pozo de 10 metros en Gobernador Mansilla. Hay un detenido por el crimen.

La autopsia confirmó que Daiana Magalí Mendieta, de 22 años, la joven desaparecida el viernes en Gobernador Mansilla, Entre Ríos, fue asesinada de un disparo de arma de fuego. El cuerpo de la joven fue hallado este martes dentro de un aljibe de 10 metros de profundidad en una zona rural conocida como Los Zorrinos, cerca del club de campo El Silencio, a cinco kilómetros del acceso a la localidad.

La fiscal Emilce Reynoso, a cargo de la investigación por femicidio, informó que la víctima fue encontrada vestida y con una herida de bala que le provocó la muerte. El hallazgo se produjo tras tres días de intensa búsqueda, que incluyó a más de 130 rescatistas, bomberos, perros rastreadores y drones.

El domingo a la madrugada, los equipos de búsqueda hallaron el auto Corsa que Daiana había tomado prestado de su madre para salir de su casa el viernes. El vehículo apareció con las llaves puestas en un camino rural a casi cuatro kilómetros del casco urbano de Gobernador Mansilla, una localidad de 2.500 habitantes. Ese dato fue clave para intensificar el rastrillaje en la zona, que no tiene viviendas ni monte.

Las cámaras de seguridad, entrevistas a testigos y pericias sobre teléfonos y vehículos permitieron reconstruir los últimos movimientos de la joven. Así, los fiscales Reynoso y Saliski, del Ministerio Público Fiscal de Rosario del Tala, identificaron al principal sospechoso: un hombre de 55 años, conocido como “Pino”, que vivía a solo un kilómetro de la víctima.

G2FBEQVHJFFNVNXF7LHGCPLTFA
El principal sospechoso

Según informó el jefe de Policía de Tala, Pedro Silva, el detenido mantenía un presunto vínculo con Mendieta y habría estado en contacto con ella poco antes de su desaparición. El ministro de Seguridad provincial, Néstor Roncaglia, explicó que las cámaras de la ciudad permitieron seguir el recorrido de Daiana con el vehículo de su madre hasta la zona donde luego fue abandonado.

Un testigo clave aseguró haber visto una camioneta Hilux blanca cerca del lugar donde apareció el auto, lo que llevó a los investigadores hasta la casa de “Pino”. Durante el allanamiento, el hombre se tornó violento, amenazó con un arma y fue reducido por la policía.

Fue detenido por resistencia a la autoridad y tenencia de armas ilegales. El objetivo inicial del allanamiento era secuestrar la camioneta blanca, que ahora está bajo peritaje por la presencia de cabellos y otros indicios”, explicó Roncaglia.

5RFJW3L5PNGQFJVEO4MY2XRVFU
Las pruebas incautadas

En la vivienda y un galpón que el acusado alquilaba en la esquina de Moreno y Pedro Lucero, los investigadores secuestraron dos celulares, dos carabinas y la camioneta Hilux blanca, que serán sometidos a pericias forenses para determinar su relación con el crimen.

La Justicia investiga ahora los indicios que vinculan al detenido con el femicidio y espera los resultados finales de los análisis balísticos y de ADN para avanzar con la acusación formal.

