El contundente dato de la autopsia de Daiana Mendieta que confirmó cómo la mataron

G2FBEQVHJFFNVNXF7LHGCPLTFA Camuflado entre ramas, raíces y hojas, el aljibe en donde la Policía encontró el cuerpo de la joven de 22 años.

El principal sospechoso

Según informó el jefe de Policía de Tala, Pedro Silva, el detenido mantenía un presunto vínculo con Mendieta y habría estado en contacto con ella poco antes de su desaparición. El ministro de Seguridad provincial, Néstor Roncaglia, explicó que las cámaras de la ciudad permitieron seguir el recorrido de Daiana con el vehículo de su madre hasta la zona donde luego fue abandonado.

Un testigo clave aseguró haber visto una camioneta Hilux blanca cerca del lugar donde apareció el auto, lo que llevó a los investigadores hasta la casa de “Pino”. Durante el allanamiento, el hombre se tornó violento, amenazó con un arma y fue reducido por la policía.

“Fue detenido por resistencia a la autoridad y tenencia de armas ilegales. El objetivo inicial del allanamiento era secuestrar la camioneta blanca, que ahora está bajo peritaje por la presencia de cabellos y otros indicios”, explicó Roncaglia.

5RFJW3L5PNGQFJVEO4MY2XRVFU Los peritos trabajaron en la zona (Policía de Entre Ríos)

Las pruebas incautadas

En la vivienda y un galpón que el acusado alquilaba en la esquina de Moreno y Pedro Lucero, los investigadores secuestraron dos celulares, dos carabinas y la camioneta Hilux blanca, que serán sometidos a pericias forenses para determinar su relación con el crimen.

La Justicia investiga ahora los indicios que vinculan al detenido con el femicidio y espera los resultados finales de los análisis balísticos y de ADN para avanzar con la acusación formal.