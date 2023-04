Tras las despiadadas críticas a Messi, Mbappé es la nueva víctima de las burlas de L'Equipe

El mismo medio, tomando como referencia la polémica que se generó entre el delantero y el PSG, luego de que el club publicara un video para captar socios con Mbappé como eje central y sin el resto de las figuras, armó otro dibujo en el que lo colocaron por detrás de un defensor del Niza con un gesto serio y mostrando poco compromiso.

Mbappé criticas.avif

"Mbappé controla su comunicación", dice el título de la caricatura y, en la tribuna, un hincha pregunta: "¿Mbappé no está corriendo muy rápido, no?". Y otro le responde: "Sí, es para demostrar que no todo hay que enfocarlo en él. Es un gran estratega". La imagen, tras ser compartida, no fue bien recibida por los fanáticos franceses quienes apuntaron contra el medio en las redes.

Luego de la polémica, el director técnico del PSG, Christophe Galtier, había asegurado que "el malentendido con Kylian (Mbappé) está disipado", y reconoció que "ha habido muchas discusiones entre la gerencia y Kylian" pero dio por superado el tema, aunque aceptó que "cada uno reacciona a su manera" en relación a la polémica causada el jueves con la publicación del video promocional y el posterior comunicado del jugador en sus redes sociales.

El contrato de Mbappé con el PSG vence en junio de 2025. El goleador francés comparte la tabla de goleadores de la Ligue 1 con 19 tantos, misma cantidad que Jonathan David, del Lille.

El PSG le lleva seis puntos al Lens, su rival de este sábado a las 16 horas de Argentina. De ganar, aumentará su ventaja a 9 puntos y encaminará un nuevo título en el fútbol francés.

La burla despiadada de L'Equipe a Lionel Messi

Burlas a Messi.webp

L'Equipe se había burlado también de "La Pulga" la semana pasada tomando como disparador los 26 balones perdidos que arrojaron sus estadísticas de la derrota ante Olympique de Lyon.

“Messi, divinizado en Argentina, está de vuelta en el PSG”, titularon, mientras un Messi caricaturizado con gesto contrariado se lamenta: “Ups, otro balón perdido”,

El spot que desató la furia de Kylian Mbappé con el PSG

Embed

El spot publicitario tenía como objetivo motivar a los hinchas a la renovación o la compra de los abonos. Los jugadores que participan, además de Kylian Mbappé, son Nuno Mendes y algunos juveniles.

La sorpresa es que ni Lionel Messi ni Neymar figuran en ningún momento, un presagio de que ninguno de los dos seguirá en el PSG.

Sin embargo, parece que Mbappé no fue alertado sobre el spot y explotó contra la dirigencia. El goleador advirtió que luchará por sus derechos de imagen.

"Acabo de participar en el video de la campaña de renovación de abonos para la temporada 23/24. En ningún momento se me informó del contenido. Parecía una entrevista más para el marketing del club. No estoy de acuerdo con este video publicado. Por eso lucho por los derechos de imagen individuales", lanzó Mbappé.