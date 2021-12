Un boxeadora denunció un insólito robo de su cinturón de campeona

Esa noche la "Pumita" Carabajal, excampeona mundial, enfrentó a la santiagueña Lilian Dolores Silva a seis asaltos en la categoría superpluma y se impuso por decisión unánime.

Luego se llevó a cabo la pelea estelar en la que la local Micaela Luján venció a la panameña Nataly Delgado en su primera defensa del titulo mundial supermosca de la FIB.

Carabajal acusa justamente al entrenador de la campeona, José Ahumada, de haberse apoderado de su cinturón después de que se lo prestara para la presentación de su pupila, que no cuenta todavía con el propio a raíz de los problemas de traslados y viajes derivados de la pandemia de coronavirus.

"Él me lo pide prestado para la presentación de la pelea, yo actuando de buena fe accedo a pesar de arriesgarme y tener que transportarlo de Jujuy a Buenos Aires y de ahí a San Luis, querían que esté mi cinturón ya que era de la misma entidad de la que ella es campeona (la FIB)", dijo hoy Carabajal a Télam.

Carabajal relató que el día del pesaje le dio el cinturón a Ahumada y esperó que se le devolviera terminada la ceremonia, pero nunca lo hizo.

Para sorpresa de la jujeña una vez terminada la pelea del viernes y en medio de la algarabía del público local, el entrenador tampoco le entregó el cinturón pese a que ya habían sido tomadas las fotos de la campeona con el cinturón de forma simbólica.

"Después de esperar media hora me dirijo al vestuario de ella para que me lo devuelvan, pero veo que no había intenciones ya de devolverme", recordó Carabajal, que ahora pide la intervención de la Federación Argentina de Box.

"Como persona y mujer me siento basureada siendo que yo actué de buena fe. Peleé tanto para obtener tanto ese cinturón para que me lo arrebaten en un momento, fue horrible lo que pasé", cerró la jujeña, quien se consagró campeona mundial pluma de la FIB cuando venció a la rusa Elena Gradinar el 14 de abril de 2019 en el estadio "Boardwalk Hall", de Atlantic City, Estados Unidos.

Fuente: Télam