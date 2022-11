Una inesperada decisión de Lionel Scaloni cambiaría la lista de 26 jugadores para el Mundial Qatar 2022

Tras el partido que hizo ayer Juan Foyth con el Villarreal, el joven gana terreno para meterse aunque si no estuviera en condiciones la alternativa es Facundo Medina, defensor que quedó entre los reserva de la Selección, junto con Juan Musso y Thiago Almada.

Paulo Dybala es otra de las dudas porque aún no tuvo minutos en la Roma después de su lesión y el DT Mourinho acaba de afirmar: "No sé sus contactos con Argentina y Scaloni. No sé si tiene que jugar el domingo para ir al Mundial, o no jugar para ir al Mundial. Por supuesto que necesitamos a Paulo, si puedo elegir me gustaría tener a Dybala contra el Torino".

scaloniaqatar.jpg

La posible lista de 26 jugadores de Lionel Scaloni para Qatar 2022

Arqueros

Emiliano Martínez

Gerónimo Rulli

Franco Armani

Defensores

Nahuel Molina

Gonzalo Montiel

Cristian Romero

Germán Pezzella

Nicolás Otamendi

Lisandro Martínez

Marcos Acuña

Nicolás Tagliafico

Juan Foyth

Facundo Medina

Mediocampistas

Rodrigo De Paul

Leandro Paredes

Alexis Mac Allister

Guido Rodríguez

Alejandro Gómez

Enzo Fernández

Exequiel Palacios

Delanteros

Lionel Messi

Ángel Di María

Lautaro Martínez

Julián Álvarez

Paulo Dybala

Nicolás González

Joaquín Correa

Ángel Correa