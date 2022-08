Video | El insólito cruce técnico entre Gabriel Milito y un hincha de Argentinos en pleno partido contra Unión

Milito miró a un costado y volvió a preguntarle: "¿Quién? ¿Quién?", en referencia a qué jugador quería que ingresara a la cancha. El hincha dijo la posición que había que reforzar (un volante) y Milito respondió con un gesto de aprobación. Después de unos minutos, para sorpresa de todos, el DT hizo el cambio.

Video: los consejos de un hincha de Argentinos a Gabriel Milito

Embed

Durante la conferencia de prensa, a Milito le consultaron por la insólita situación que vivió. La respuesta del entrenador sorprendió todavía más: "Estamos en democracia. Libertad total. Me reclamaba que pusiese a un volante. Yo le dije que perfecto, coincido, ¿a quién? Así todos nos sentimos protagonistas y participamos en la construcción del juego. Siguió insistiendo en el volante, pero no me decía a quién".

"Esta decisión requiere de pensarla unos minutos y la gente la quiere ya. Yo le dije, 'para, te voy a poner al volante'", concluyó Milito entre risas.