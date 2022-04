Padres denunciaron que un colegio encubre a un abusador de una nena de 9 años y se enfrentaron con la policía

La mamá de la víctima realizó la denuncia en sede policial, y convocó a la movilización a la puerta del colegio para el momento en que salían los chicos del turno tarde.

Frente a la convocatoria, desde el colegio pidieron la protección de la policía quienes se apostaron alrededor de la institución. La manifestación se sucedía sin incidentes pero cuando descubrieron que dentro de la escuela se encontraba el presunto abusador, estallaron en cólera.

Luego de algunos intentos para ingresar al colegio, la policía dispersó a los manifestantes con balas de goma y gases lacrimógenos. Los padres y madres autoconvocados denunciaron que durante el operativo se golpeó a niños pequeños que habían llegado a salir de la escuela.

Uno de los padres heridos, denunció en el móvil de A24 que “el problema arranca cuando se va el último chico de turno tarde, la gente está con bronca porque al violador lo tienen ahí adentro”. “A la mañana cuando vinimos a preguntar qué pasó nos dijeron que habían sacado al supuesto abusador, pero a la tarde cuando llega la madre con las pruebas desde el juzgado se confirmó el abuso”, afirmó el padre y agregó: “El abuso está, no te puedo decir qué fue”.

En tal sentido, el hombre consignó sus sospechas que los incidentes con la policía se dieron para poder sacar al abusador sin que fuera visto por los padres.

En diálogo con Paulo Vilouta, el hombre que se identificó como Sergio explicó que “somos padres que estamos defendiendo a nuestros hijos, no importa a quién fue”.

jardin-1.jpg Info Quimes

Alberto, otro de los padres del colegio, explicó en el móvil de A24 que “por la tarde se supo que una nena fue violada por el hijo de la dueña que es administrativo del colegio”. “Imagínate cómo me puse yo en mi casa teniendo una nena de 4 años y un nene de 7 años. Cuando le pregunto al más grande me cuenta que en horario escolar no lo dejaban ir al baño”, informó el hombre.

Consultado por la violencia suscitada, aseguró que “los padres están indignados porque las autoridades están protegiendo a este abusador”. Además, denunció que el hombre acusado de abuso solía estar cerca del baño de niños fumando en zonas donde está prohibido hacerlo.

“Se dice que el abusador estaba dentro del colegio, y que fue quien llamó a algunos amigos influyentes para que la policía nos venga a reprimir”, concluyó Alberto notablemente exaltado.

Según informó la agencia de noticias Télam, la madre de la niña "radicó la denuncia en la Comisaria de la Mujer y la Familia de Quilmes informando que su hija le menciono que sentía dolores en sus partes íntimas" ante lo que "los directivos del colegio recomendaron no radicar denuncia hasta que ellos realicen sus investigaciones".

La niña sostuvo una entrevista con el equipo de guardia de la Niñez de Quilmes a quienes les aportó rasgos físicos del agresor y mediante la vicedirectora del establecimiento se estableció "que dichos rasgos pertenecerían a dos masculinos hermanos que trabajan en el lugar negándose a aportar datos personales de los mismos".

Por último, se informó que se aguarda el reconocimiento médico legal, y que el presunto abuso es investigado por la UFI 8 a cargo del doctor Ruggeri.