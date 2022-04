Se conocieron por una app de citas: lo drogó con heroína y clona, lo abusó y le robó todo

El lunes 14 de marzo, la víctima (quien prefiere guardar su identidad) coordinó una cita con otro hombre a través de Grindr. "Nos mensajeamos y quedamos en encontrarnos en la estación de Ituzaingó cuando yo saliera de trabajar", explicó el joven.

El plan era salir a tomar algo y después ir al departamento del sospechoso, que según le había contado se encontraba en el barrio de Malvinas Argentinas.

Cómo pasó todo

abuso.jpeg

Se encontraron en la estación de Merlo donde ingrresaron a un bar en el que apenas estuvieron unos cinco minuto. Después se dirigieron a la plaza Nestor Kirchner donde se sentaron a tomar unas bebidas que habían comprado. "Hasta ahí todo normal", comentó la víctima. El sospechoso dijo que iba al kiosko a comprale unos caramelos.

"Estoy seguro que ahí fue cuando me puso algo en la bebida", aseguró el entrevistado. Al hombre regresar del kiosko siguió bebiendo su cerveza y él su lata de Dr. Lemon. Entonces la víctima empezó a sentirse mareado. "En un momento me pide que lo acompañe al baño de la estación de la terminal de ómnibus de Merlo", relató. Lo acompañó y esperó en la dársena 3, pero hasta ahí se acuerda.

Luego comenzaron a caminar a la estación Merlo. "Yo ya estaba re mareado, pero él me insistía que siguiera tomando", contó.

Al otro día el joven se levantó con dolor en todo el cuerpo. No tenía celular tampoco plata. Un remisero fue quien lo trasladó hasta su domicilio alrededor de las once de la noche luego que tres hombres lo llevaran inconsciente a la remisería, según contó el chofer.

La justicia no cree que existan pruebas suficientes

justicia.jpeg

El joven se dirigió al Hospital Posadas donde le realizaron análisis cuyos resultados arrojaron que había sido drogado con heroína y clonazepam. Además se puedo constatar que tenía signos de haber sido violentado, y abusado sexualmente de manera que se aplicó el protocolo de profilaxis.

El joven realizó la denuncia por abuso sexual y robo en la UFI N 4, aunque ahora pasó a estar en manos de la UFI N°3, a cargo del fiscal Alberto Ferrari. Desde la fiscalía dicen que el proceso será lento, aunque tienen constatada la identidad del acusado la justicia no puede actuar porque desde la fiscalía sostuvieron que "no son pruebas suficientes".

"Parece una película de terror. Me robaron, me drogaron y abusaron. Pero lo que más me indigna es la Justicia, que es muy lenta. Mientras, el culpable está escondido en su guarida esperando que pase el tiempo, hasta que esto quede en el olvido, y pueda volverlo a hacer", sentenció la víctima.