"¡Platita, platita!": la torta de billetes con las que unos alumnos sorprendieron a una docente

“Fue una sorpresa. Ingreso con los chicos al aula y veo que en la puerta me estaban esperando las mamás. Me acerco y las veo con un paquete enorme, y arriba una cajita. Cuando la abro, me encuentro con un collar de plata grabado con mi nombre, y atrás decía ‘con amor, tus alumnos de segundo grado 2022′. Pero todos me decían “¡abrí la torta, abrí la torta!”, contó la seño Paula en diálogo con Cadena 3, luego de protagonizar el video.

“Cuando abro la caja más grande, por encima había un globo de corazón que decía 'tire de aquí'. Entonces yo empiezo a sacar y me encuentro con la mayor sorpresa, que eran billetes de mil pesos. Los chicos, emocionados, me gritaban: ‘¡Seño sos millonaria, seño sos rica!’”, recordó entre risas.

Día del Maestro: cómo se gestó la sorpresa

De acuerdo con el relato de los papás de los alumnos, todos consideraban que era "muy frío" darle el dinero en un sobre a la docente. Por ese motivo, idearon un método más ingenioso para hacerle llegar el regalo. “Los billetes estaban unidos. Fue un regalo preparado por los papás, lleno de amor. La verdad es que no me imaginaba esta sorpresa”, admitió Paula, quien se recibió en 2019 y recién este año pudo vivir su primer Día del Maestro.

Al margen del regalo, la maestra dijo valorar el gesto de sus alumnos y padres: “El reconocimiento no es solo en lo material, sino que los papás valoran el trabajo del día a día de uno con los chicos. Se ve el amor de los chicos y las familias en este gesto. No solamente por la torta y el dinero, sino que también me llenaron de dibujitos, abrazos y besos”.

“De este regalo no me olvido más”, concluyó.