Filtran el video de una docente maltratando a chicos de segundo grado: "Ustedes no son normales"

Luego, con el mismo tono de enojo, la mujer agregó: “Tienen algún problema que habrá que tomar una medicación, no sé, pero así no se puede. Evidentemente, no entienden, chicos. No son normales, discúlpenme”.

El video de la docente maltratadora se grabó el 30 de agosto, aunque las denuncias por el caso se conocieron recientemente.

“Los maltratos empezaron en marzo. Los chicos se cansaron y la grabaron. Además, su hijo es alumno de la escuela especial de nuestra ciudad. No queremos imaginar cómo lo trata”, contó la mamá de uno de los nenes que fue víctima de la docente.

A partir del video, los papás de los alumnos tuvieron una reunión con el director de la escuela, quien en lugar de repudiar lo sucedido, adoptó una postura polémica. “No pueden filmar sin consentimiento de la profesora. Si se viraliza, vamos a denunciar a los alumnos y sus familias”, les advirtió.

Mientras tanto, la docente de arte estaría ejerciendo cargos administrativos en la misma escuela, alejada del contacto de los chicos, aunque hasta ahora se desconoce si se le iniciará algún tipo de sumario.