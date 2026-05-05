Gran Hermano: Santiago del Moro dejó en shock a Nazareno con un duro golpe en vivo tras su eliminación

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Fue entonces cuando Santiago del Moro lanzó la bomba sin rodeos: “Ella te nominó, pedía para que te vayas”. La reacción de Nazareno fue inmediata y de total incredulidad: “¿Esto es real? ¡Impresionante! Al principio lo creí, tenía la duda, pero no lo podía creer porque jugué con ella desde el día tres…”, respondió, visiblemente afectado por la información.

Lejos de suavizar la situación, el conductor agregó más detalles que profundizaron el desconcierto del eliminado: “Ella dijo que se sentía incómoda con vos. Después todo cambió”. Ante esto, Nazareno no ocultó su sorpresa y alcanzó a decir: “La verdad, me estás sorprendiendo”.

De esta manera, Nazareno Pompei terminó de confirmar en vivo que Titi Tcherkaski no solo lo había nominado dentro del juego, sino que además, en distintas oportunidades, había manifestado su deseo de que el público lo eliminara. Todo esto, pese a que él siempre se mostró leal y dejó en evidencia sus sentimientos hacia ella, lo que hizo que el impacto de la revelación fuera aún mayor.

Nazareno y Titi - Gran Hermano Generación Dorada

Cuál fue el grito del exterior que sacó de eje a Nazareno y revolucionó a toda la casa de Gran Hermano

Nazareno Pompei vivió días de fuerte tensión dentro de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) a mediados de abril pasado. Su paso por la placa de nominados no solo lo expuso frente al público, sino que además lo colocó en un lugar de fragilidad que no había mostrado hasta entonces. La falta de respaldo en la primera instancia de votación encendió las alarmas y lo dejó golpeado anímicamente, mientras empezaba a mirar con otros ojos a quienes lo rodeaban en la casa.

Ese escenario de incertidumbre fue creciendo con el correr de las horas. Las dudas empezaron a instalarse y la confianza en su círculo más cercano comenzó a tambalear. Sin embargo, el impacto más fuerte no se originó en la convivencia diaria, sino en un episodio inesperado que llegó desde el exterior: un grito que apuntaba directamente contra Titi Tcherkaski, una de las personas en las que más confiaba dentro del juego.

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Hasta ese momento, Nazareno Pompei ya venía notando ciertas actitudes distintas en su amiga, pequeños gestos que le generaban ruido. Pero fue ese mensaje desde afuera el que terminó de profundizar la herida y lo dejó completamente afectado. Lejos de guardarse lo que sentía, decidió expresarlo en el stream y compartir su desconcierto: “Primero me reí un poco, se me hizo divertido desde el show. El tema es por qué me lo gritaron... justo en este momento, con todo lo que vengo sintiendo, no creo que sea casualidad”.

Con el correr de las horas, esa mezcla de sorpresa y confusión dio paso a un sentimiento mucho más intenso. El malestar creció y se transformó en enojo, dejando en evidencia cuánto le había impactado la situación: “Estaba enojado y dolido. Gente de afuera me gritan con altavoz que ella me votó, estuve hervido toda la noche. Si me lo decían de Lolo o Manu, no lo hubiera creído. Me lo dicen de Titi y estoy dudando... tengo el presentimiento de que sí pudo haber pasado, es de la persona que más me duele”.

En medio de esa crisis emocional, también hubo lugar para la reflexión. Nazareno Pompei recordó el vínculo que construyó con ella desde el inicio del reality y el respaldo que le brindó cuando pocos lo hacían: “Me la jugué por ella desde el día uno porque corté mi relación con el grupo de Brian el día que me preguntan quién creo que se va a salvar y la nombro a ella cuando nadie lo esperaba. Por eso duele”.