Manu Urcera habló a fondo de la paternidad y reconoció lo que más se cuestiona: qué dijo Nicole Neumann

"Entonces trato de hacer bastante meaculpa y de ponerlo a Cruz de prioridad y de ordenar mis tiempos para poder darle tiempo a él, pero por otro lado tampoco quiero regalar nada en las carreras y estoy todo el día entrenando”, admitió Manu Urcera.

En ese sentido, el piloto confesó cómo intenta cambiar ese aspecto tras el nacimiento de su primer hijo: “Trato de hacer mea culpa y tenerlo a Cruz como prioridad y ordenar mis tiempos para darle a él, pero tampoco quiero regalar nada en las carreras, así que me paso el día entrenando”, concluyó.

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La reacción de Nicole Neumann tras la confesión de Manu Urcera en su rol de papá

Nicole Neumann habló en una nota con LAM (América Tv) sobre cómo es su marido Manu Urcera como papá y que entiende los cambios que trae la paternidad por primera vez.

“Es mini Manu Cruz, literal. Pero sí, cuesta cuando uno está muy acostumbrado. Cuando tuve mi primera hija también lo padecí más, cuando uno está acostumbrado a sus tiempos y actividades y de golpe es resignar un montón de cosas por la maternidad o paternidad o correrte del centro y poner al otro", indicó la modelo.

"Él no está acostumbrado y lo vas viviendo y sintiendo", agregó la modelo, explicando los tiempos que debe ceder su marido para dedicarse a su hijo y la familia.

"A él le encantaría estar mil horas entrenando y prepararse lo suyo, y hoy por hoy también tenés que dejarlo libre para el bebé. Un poco se te transforma tu calendario y tu rutina”, comentó Nicole Neumann.

En base a su experiencia con tres hijas, la modelo comentó: “Crisis no (por Urcera) pero yo a veces le voy diciendo que ahora es así y las cosas cambiaron, que no es como antes cuando uno vive para uno mismo. Cuando tenés una personita esperándote para que llegues y jugar”.

Y sobre la posibilidad de tener otro hijo, Nicole aseguró: “Nunca descarto nada, nunca se sabe, pero está difícil, cuatro hijos es un montón”.