Consultado por la sentencia que se conocerá el próximo lunes, Améndola fue contundente: “En caso que no haya perpetua para todos vamos a seguir recurriendo”. “Tenemos la posibilidad de interponer un recurso ante el tribunal de casación de la provincia de Buenos Aires, y posteriormente tenemos la Corte Suprema bonaerense y la de Justicia de la Nación”, agregó.

El letrado, que junto a sus colegas Fernando Burlando y Fabián Améndola actúan como particular damnificado en representación de los padres de Báez Sosa, reveló su expectativa para el próximo lunes: “Al igual que la fiscalía entendemos que está probado el hecho y quiénes fueron los autores, nuestra expectativa es perpetua para los ocho”.

“Entendemos que todos participaron de la golpiza a Fernando, pero independientemente de eso, si alguien tuviera dudas de que alguno no le pegó, entendemos que participaron todos en calidad de coautores”, explicó Améndola y manifestó: “Se pusieron todos de acuerdo para matar”.

Por último, frente a la consulta sobre cómo tomaría la sociedad lo que podría ocurrir en caso de una condena aliviada para los rugbiers: “Creo que la gente no va a hacer nada, la gente va a ir a reclamar justicia como lo hizo desde el minuto uno, entendemos que si no es perpetua para todos no es justicia”.