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ANSES cambió el calendario de jubilados por el feriado: quiénes cobran más tarde en junio

El feriado nacional obligó a modificar algunas fechas de pago. Los jubilados de la mínima con DNI terminado en 5 son los principales afectados por el cambio.

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ANSES cambió el calendario de jubilados por el feriado: quiénes cobran más tarde en junio

ANSES cambió el calendario de jubilados por el feriado: quiénes cobran más tarde en junio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó con el calendario de pagos de junio y confirmó una modificación que afecta a un grupo de jubilados y pensionados. Debido al feriado nacional del 15 de junio, algunas fechas de cobro fueron reprogramadas, por lo que determinados beneficiarios recibirán sus haberes unos días más tarde de lo habitual.

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El organismo previsional inició este lunes 8 de junio las acreditaciones correspondientes a jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo y otras prestaciones sociales. Los pagos llegan con un aumento del 2,58%, resultado de la actualización mensual establecida por la fórmula de movilidad vigente.

Además, durante este mes los jubilados y pensionados cobrarán el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año, que se depositará junto con el haber mensual y de manera automática.

El feriado modificó una fecha clave del calendario

La principal modificación se produjo por el feriado nacional del lunes 15 de junio, jornada en la que no habrá actividad bancaria. Como consecuencia, ANSES reprogramó los pagos previstos para esa fecha y trasladó las acreditaciones al día siguiente.

Los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo y tienen DNI terminado en 5 serán los principales afectados por este cambio. En lugar de cobrar el 15 de junio, recibirán sus haberes el martes 16.

El resto del cronograma mantiene las fechas establecidas por el organismo.

Calendario_ANSES

Cuánto cobran los jubilados en junio

Con el incremento del 2,58%, ANSES oficializó los nuevos valores para las prestaciones previsionales:

  • Haber mínimo: $403.317,99.
  • Haber máximo: $2.713.948,17.
  • Prestación Básica Universal (PBU): $184.499,57.
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $322.654,39.

A estos importes se suma el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo, y el bono extraordinario destinado a los sectores de menores ingresos.

Quiénes cobran aguinaldo en junio

Todos los jubilados y pensionados del sistema previsional recibirán el aguinaldo junto con sus haberes de junio. No es necesario realizar ningún trámite adicional, ya que la acreditación se efectúa de forma automática.

El pago se realizará respetando el mismo calendario establecido para cada terminación de DNI, tanto para quienes perciben la jubilación mínima como para quienes cobran montos superiores.

Calendario de pagos para jubilados que cobran la mínima

  • DNI terminados en 0: 8 de junio.
  • DNI terminados en 1: 9 de junio.
  • DNI terminados en 2: 10 de junio.
  • DNI terminados en 3: 11 de junio.
  • DNI terminados en 4: 12 de junio.
  • DNI terminados en 5: 16 de junio.
  • DNI terminados en 6: 17 de junio.
  • DNI terminados en 7: 18 de junio.
  • DNI terminados en 8: 19 de junio.
  • DNI terminados en 9: 22 de junio.

Cuándo cobran los jubilados que superan el haber mínimo

Los beneficiarios que perciben ingresos superiores al haber mínimo no registran modificaciones por el feriado y mantendrán el cronograma habitual:

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio.
  • DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio.
  • DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio.
  • DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio.
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio.

Qué otras prestaciones cobran esta semana

Durante el inicio del calendario de pagos también comenzaron las acreditaciones para otros grupos de beneficiarios de ANSES.

Este lunes cobraron:

  • Jubilados y pensionados con haber mínimo y DNI terminado en 0.
  • Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) con DNI terminados en 0 y 1.
  • Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con DNI terminado en 0.
  • Titulares de la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 0.
  • Beneficiarias de la Asignación por Embarazo (AUE) con DNI terminado en 0.

Prestación por Desempleo: fechas de cobro

Los titulares de la Prestación por Desempleo Plan 1 cobrarán según el siguiente cronograma:

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio.
  • DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio.
  • DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio.
  • DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio.
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio.

Cómo consultar la fecha exacta de cobro

Los beneficiarios pueden verificar la fecha de acreditación, el lugar de pago y el detalle de la liquidación ingresando a Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

La consulta también puede realizarse desde la aplicación oficial del organismo o a través de los canales de atención habilitados, donde cada titular puede acceder a la información actualizada sobre sus prestaciones.

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