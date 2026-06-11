La categórica opinión de Antonio Laje por el caso Adorni

En ese sentido, recordó que las obligaciones de presentar declaraciones no comenzaron con su llegada a la función pública. "En 2023 empezó a ser funcionario, pero antes también tenía que presentar declaraciones de Bienes Personales y Ganancias. Cuando repetís los errores sistemáticamente, no es una equivocación", señaló.

El periodista también consideró que la regularización patrimonial se produjo únicamente después de que trascendieran las denuncias vinculadas a los vuelos privados, las propiedades y otros gastos investigados. "Si no hubiera saltado lo de los vuelos y todo el escándalo que vino después, tampoco nos hubiéramos enterado de nada", sostuvo.

La crítica de Antonio Laje a las explicaciones brindadas por Adorni

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Además, cuestionó que el funcionario no haya dado explicaciones públicas apenas comenzaron las sospechas. "Todo lo que explicó ayer lo podría haber explicado hace tres meses", manifestó.

En tanto, Laje se refirió al incumplimiento tributario y al impacto que tiene sobre el resto de la sociedad. "¿De quién es el dinero de los impuestos que no pagaste? Es del Estado, es decir, es mío también, es de todos nosotros", expresó.

Y agregó: "No te gusta la palabra chorro, poné ladrón. Pero no empecemos a dibujar las cosas. Una persona que evade es un ladrón porque se está quedando con dinero que no es de él y que nos pertenece a todos".

Para el conductor, el caso adquiere una gravedad mayor por tratarse de uno de los principales funcionarios del Gobierno. "Cuando sos jefe de Gabinete es mucho más grave todavía", sostuvo.

Sobre el final de su editorial, Laje insistió en que el problema principal es de carácter ético y advirtió sobre el mensaje que se transmite desde el poder. "Tenés el carril legal por un lado, pero para mí lo más grave es un punto ético", afirmó.

Y concluyó con una frase categórica sobre la continuidad del funcionario: "No podés seguir siendo jefe de Gabinete, no podés seguir siendo funcionario".

"Yo quiero un país donde la educación, los valores y la ética sean centrales. Y acá no hay valores y hay una falta de ética enorme", cerró el conductor de A24.