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La categórica opinión de Antonio Laje por el caso Adorni

El periodista desarrolló un editorial tras la presentación patrimonial del jefe de Gabinete y cuestionó tanto las omisiones en sus declaraciones juradas como el aspecto ético del caso.

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La categórica opinión de Antonio Laje por el caso Adorni

La categórica opinión de Antonio Laje por el caso Adorni
Leé también "Ganamos 300 mil dólares en el mundo bitcoin": Adorni afirmó que presentó la declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción
El jefe de Gabinete afirmó que presentó la declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción. (Foto: archivo).
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Durante su editorial, el conductor diferenció el plano judicial del ético y aseguró que, más allá de lo que determinen la Justicia y los organismos fiscales, Adorni debería dar un paso al costado. "Yo creo firmemente que era presentar la declaración y renunciar. Ya está, señores, que investigue la Justicia, pero yo no me puedo quedar en un gobierno que hace mucho hincapié en lo ético", afirmó.

Laje cuestionó el argumento de que las omisiones patrimoniales hayan sido producto de una equivocación y sostuvo que se trató de una conducta repetida a lo largo de los años.

"Eso no es un error. Cuando vos repetís sistemáticamente el error, es decir, en un año no declaraste, al otro tampoco y al otro tampoco, sos consciente de lo que estás haciendo", remarcó.

En ese sentido, recordó que las obligaciones de presentar declaraciones no comenzaron con su llegada a la función pública. "En 2023 empezó a ser funcionario, pero antes también tenía que presentar declaraciones de Bienes Personales y Ganancias. Cuando repetís los errores sistemáticamente, no es una equivocación", señaló.

El periodista también consideró que la regularización patrimonial se produjo únicamente después de que trascendieran las denuncias vinculadas a los vuelos privados, las propiedades y otros gastos investigados. "Si no hubiera saltado lo de los vuelos y todo el escándalo que vino después, tampoco nos hubiéramos enterado de nada", sostuvo.

La crítica de Antonio Laje a las explicaciones brindadas por Adorni

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Además, cuestionó que el funcionario no haya dado explicaciones públicas apenas comenzaron las sospechas. "Todo lo que explicó ayer lo podría haber explicado hace tres meses", manifestó.

En tanto, Laje se refirió al incumplimiento tributario y al impacto que tiene sobre el resto de la sociedad. "¿De quién es el dinero de los impuestos que no pagaste? Es del Estado, es decir, es mío también, es de todos nosotros", expresó.

Y agregó: "No te gusta la palabra chorro, poné ladrón. Pero no empecemos a dibujar las cosas. Una persona que evade es un ladrón porque se está quedando con dinero que no es de él y que nos pertenece a todos".

Para el conductor, el caso adquiere una gravedad mayor por tratarse de uno de los principales funcionarios del Gobierno. "Cuando sos jefe de Gabinete es mucho más grave todavía", sostuvo.

Sobre el final de su editorial, Laje insistió en que el problema principal es de carácter ético y advirtió sobre el mensaje que se transmite desde el poder. "Tenés el carril legal por un lado, pero para mí lo más grave es un punto ético", afirmó.

Y concluyó con una frase categórica sobre la continuidad del funcionario: "No podés seguir siendo jefe de Gabinete, no podés seguir siendo funcionario".

"Yo quiero un país donde la educación, los valores y la ética sean centrales. Y acá no hay valores y hay una falta de ética enorme", cerró el conductor de A24.

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