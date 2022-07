Agostina Trigo: la mamá de la joven asesinada en Mendoza intentó suicidarse

"Está internada, esta mañana tuvo una crisis de nervios muy grandes, se quiso suicidar, se tiró abajo de un micro", dijo Astudillo en declaraciones a la radio local "Nihuil", en el programa "Te digo lo que pienso".

"Gracias a Dios que frenaron y se paró el tránsito", agregó Astudillo. Según informó, está en la parte de psiquiatría del Hospital Perrupato de Mendoza.

agostina-trigo-222jpg.webp

También definió a Agostina: "Era una chica ejemplar. Ejemplar con su hijo y con su madre. Muy trabajadora, muy respetuosa, no tenía maldad, no le hacía daño a nadie. No se merece lo que le pasó", agregó Astudillo conmovido.