Allanaron propiedades de Jésica Cirio y Elías Piccirillo tras la difusión de videos con dólares

El objetivo principal era secuestrar teléfonos celulares, computadoras, dispositivos de almacenamiento y cualquier soporte digital que pudiera contener los videos difundidos durante el fin de semana.

Sin embargo, según fuentes judiciales, los procedimientos no permitieron localizar los archivos originales que motivaron las medidas.

Qué encontraron en el departamento de Cirio

Aunque los videos no aparecieron, los investigadores sí secuestraron otros elementos considerados de interés. De acuerdo con información difundida por distintos medios y fuentes judiciales, en el domicilio vinculado a Cirio fueron encontrados 19.000 dólares en efectivo, varias armas registradas a nombre de su actual pareja, el empresario Nicolás Trombino, y una pequeña cantidad de un polvo que será sometido a peritajes para determinar su composición.

La conductora no se encontraba en el lugar al momento del procedimiento. Según trascendió, los efectivos debieron ingresar con asistencia de personal del edificio para concretar la medida judicial.

Los videos que reactivaron la investigación

La decisión judicial se produjo luego de que salieran a la luz grabaciones en las que se observa a Cirio dentro de un vestidor rodeada de bolsas transparentes, cajas de zapatos y valijas que contendrían grandes cantidades de dólares.

Las imágenes habrían sido registradas en 2023 y, según diversas versiones, corresponderían a una vivienda ubicada en el country Fincas de San Vicente, donde la conductora convivió con Martín Insaurralde durante parte de su matrimonio.

Para los investigadores, el material podría convertirse en una prueba relevante para determinar si existieron bienes o fondos no declarados.

La autenticidad de esas grabaciones será uno de los aspectos centrales de la investigación.

El origen de la causa contra Martín Insaurralde

El expediente que hoy investiga a Insaurralde, Cirio y otras personas vinculadas a su entorno tuvo su punto de partida en septiembre de 2023. En plena campaña electoral se difundieron fotografías y videos del entonces jefe de Gabinete bonaerense navegando por las costas de Marbella junto a Sofía Clerici, a bordo del yate de lujo "Bandido".

Las imágenes mostraban un nivel de vida incompatible con los ingresos declarados por el dirigente peronista y generaron una fuerte repercusión política. Pocas horas después, Insaurralde presentó su renuncia y abandonó también su candidatura como concejal en Lomas de Zamora.

Desde entonces, la Justicia analiza su patrimonio, movimientos financieros, propiedades, viajes al exterior y presuntas maniobras de lavado de dinero.

El descargo de Jésica Cirio

Tras la difusión de las imágenes, Cirio emitió un comunicado en el que aseguró ser víctima de una extorsión. La conductora sostuvo que desde hace más de un año sufre amenazas vinculadas con la divulgación de material privado y afirmó que esa situación ya fue denunciada ante la Justicia.

Además, cuestionó la autenticidad del contenido difundido. Según expresó, los videos presentan cortes y manipulaciones digitales que, a su criterio, alteran el contexto original de las imágenes.

Mientras tanto, la fiscalía busca acceder a los archivos completos para determinar su origen, autenticidad y eventual relevancia dentro de la causa.