A tres años del Yategate, en qué estado está la causa que investiga a Insaurralde, Cirio y Clerici

El escándalo en el origen de la causa

La causa se inició en 2023, tras la difusión de imágenes del entonces funcionario durante un viaje a Marbella, España. En las fotos se lo veía junto a Clerici a bordo del yate “El Bandido”, en plena campaña electoral, lo que provocó un escándalo político y derivó en su renuncia.

El año pasado, la modelo declaró ante la Justicia y pidió ser sobreseída. Sostuvo que trabaja como “acompañante de viajes” y denunció haber sido “cosificada como mujer”.

Clerici fundamentó su pedido al señalar que su presencia en el viaje a Marbella “no constituye delito alguno”. “Por mi exposición y reconocimiento público de al menos 15 años, es altamente requerida mi compañía y acompañamiento profesional para diversos acontecimientos, entre ellos, para realizar viajes al exterior por periodos prolongados”, afirmó.

También remarcó que su actividad como “modelo y acompañante de viaje” durante sus vacaciones con Insaurralde “no crearon ningún riesgo jurídico desaprobado”. En ese sentido, citó un marco legal sobre la prostitución que atribuyó a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para justificar los regalos y pagos que reconoció haber recibido.

Aunque aclaró que su actividad “no guarda relación con la prostitución”, señaló que ambas comparten “un vacío en el encuadre impositivo”. “Percibo honorarios que en la mayoría de las veces se trata de importantes sumas de dinero, y en otras, regalos costosos, ya sean joyas, ropa o accesorios”, explicó sobre los artículos de lujo que exhibía en redes sociales.