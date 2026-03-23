A tres años del Yategate, en qué estado está la causa que investiga a Insaurralde, Cirio y Clerici

La Justicia federal avanza en la investigación conocida como “Yategate” y puso en marcha un peritaje contable sobre los bienes del exfuncionario bonaerense Martín Insaurralde, su exesposa Jésica Cirio y la modelo Sofía Clerici.
La Justicia federal inició pericias contables para reconstruir la evolución patrimonial de los implicados. El análisis busca determinar si los bienes, gastos y movimientos financieros pueden justificarse con los ingresos declarados de los involucrados.
Las pericias contra Insaurralde, Cirio y Clerici iniciaron el 3 de marzo pasado. (Foto: archivo).
La Justicia federal avanza en la investigación conocida como “Yategate” y puso en marcha un peritaje contable sobre los bienes del exfuncionario bonaerense Martín Insaurralde, su exesposa Jésica Cirio y la modelo Sofía Clerici.
Las pericias comenzaron el 3 de marzo y quedaron a cargo de expertos de la Corte Suprema. El trabajo se extendería por unos cuatro meses y contará con la participación de todas las partes involucradas en el expediente.
El objetivo es determinar si el patrimonio y el nivel de gastos de Insaurralde se corresponden con los ingresos que percibía durante su paso por la función pública. Los fiscales consideran que existiría una marcada desproporción y ya solicitaron su indagatoria, además de la de otras personas investigadas como presuntos testaferros.
El análisis busca reconstruir la evolución patrimonial de los implicados. En ese marco, se revisarán viajes al exterior realizados por el exjefe de Gabinete bonaerense, la compra y refacciones de una vivienda en un country de San Vicente, los vehículos vinculados a su nombre y el origen de unos 600 mil dólares secuestrados a Clerici durante un allanamiento.
La causa se inició en 2023, tras la difusión de imágenes del entonces funcionario durante un viaje a Marbella, España. En las fotos se lo veía junto a Clerici a bordo del yate “El Bandido”, en plena campaña electoral, lo que provocó un escándalo político y derivó en su renuncia.
El año pasado, la modelo declaró ante la Justicia y pidió ser sobreseída. Sostuvo que trabaja como “acompañante de viajes” y denunció haber sido “cosificada como mujer”.
Clerici fundamentó su pedido al señalar que su presencia en el viaje a Marbella “no constituye delito alguno”. “Por mi exposición y reconocimiento público de al menos 15 años, es altamente requerida mi compañía y acompañamiento profesional para diversos acontecimientos, entre ellos, para realizar viajes al exterior por periodos prolongados”, afirmó.
También remarcó que su actividad como “modelo y acompañante de viaje” durante sus vacaciones con Insaurralde “no crearon ningún riesgo jurídico desaprobado”. En ese sentido, citó un marco legal sobre la prostitución que atribuyó a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para justificar los regalos y pagos que reconoció haber recibido.
Aunque aclaró que su actividad “no guarda relación con la prostitución”, señaló que ambas comparten “un vacío en el encuadre impositivo”. “Percibo honorarios que en la mayoría de las veces se trata de importantes sumas de dinero, y en otras, regalos costosos, ya sean joyas, ropa o accesorios”, explicó sobre los artículos de lujo que exhibía en redes sociales.