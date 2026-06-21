El comunicado de Jésica Cirio tras los videos con bolsas de dólares: "Mis ingresos..."

A continución, el comunicado completo de Jésica Cirio:

Como respuesta a la nota publicada en el día de la fecha por el Diario La Nación en su versión web, suscripta por el periodista Diego Cabot, es importante señalar que el acceso de terceros a mis archivos han sido el producto de maniobra ilícitas. Evidentemente, se produjo una vulneración sin mi consentimiento a mis distintos soportes de archivos audiovisuales.

Mediante esa vía, se me intentado extorsionar desde hace más de un año, inclusive con anuncios de difusión de imágenes de contenido íntimo y privado. Ello, como corresponde, fue oportunamente puesto en conocmiento de la Justicia con intervención de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Nro. 58, , lo cual dio inicio a la formación de la causa caratulada CIRIO. Jessica s/d extorsión.

Con ello se desmustra que acudí a la Justicia a denunciar esos hechos mucho antes de que estsa cuestión fuera insinuada por los medios de comuncación hace muy poco tiempo

Debe remarcarse también, que las imágenes que se encuentran allí publicadas se tratan de una secuencia de videos. En las mismas se detectan manipulaciones digitales en su contenido ya que, como se ve, son secuencias distintas, con variados y sucesivos cortes

Como siempre lo dije, trabajo desde los 18 años en la actividad privada y todos mis ingresos se encuentran declarados ante el organismo de recaudación impositiva, el cual jamás me formuló intimaciones a rectificaciones por inconsistencias en las mismas. Como sucede hasta el día de hoy, seguiré a disposición de la Justicia.

Video: A24.