El mal momento que vivió Franco Colapinto durante sus vacaciones: "Ni la matera dejaron"

Hasta el momento, el piloto no brindó detalles sobre cómo ocurrió el robo ni precisó en qué lugar de Italia sucedió el hecho. De todos modos, todo indica que no sufrió lesiones ni atravesó una situación de violencia, más allá del robo de sus pertenencias.

La reacción de sus seguidores

La publicación generó una inmediata repercusión entre los fanáticos del argentino, que llenaron los comentarios con mensajes de apoyo y sorpresa por lo ocurrido durante sus vacaciones.

Muchos también destacaron el tono irónico con el que Colapinto decidió contar el episodio, pese al mal momento que atravesó.

Los planes de Colapinto para el receso de la Fórmula 1

Antes del incidente, el piloto había contado cómo pensaba aprovechar el parate de la máxima categoría del automovilismo. “Amo el verano, es mi época favorita del año. Espero con muchas ganas poder recargar energías después de las carreras. Fue una primera parte de la temporada bastante intensa y la segunda será todavía más exigente”, había señalado.

Además, agregó: “Va a estar bueno bajar un cambio y recargar energías. Quiero descansar un poco, entrenar, hacer algunos training camps y volver más fuerte, con mejoras en el auto y, ojalá, siendo más rápidos en esta segunda parte del año”.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto

La actividad oficial de la Fórmula 1 se reanudará con el Gran Premio de los Países Bajos, cuya acción comenzará el viernes 21 de agosto.

La cita tendrá un condimento especial, ya que será un fin de semana con carrera sprint, por lo que los pilotos contarán con una única sesión de entrenamientos libres antes de iniciar la competencia.