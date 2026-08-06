"Están los votos para aprobar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada", anticipó un senador de la UCR

Respecto al proyecto de ley, indicó que "reunió muchos capítulos muy diferentes entre sí" y analizó que "algunos quedaron en el camino" al hacer referencia a los cambios tras la eliminación de la llamada ley de Tierras.

En cuanto a los incidentes en los alrededores del Congreso mientras se llevaba adelante la sesión parlamentaria, Abad compartió la "angustia" que le generaba la situación y remarcó que la "protesta siempre debe ser resguardada por la institucionalidad del Estado".

Sobre la extensión del debate, Abad señaló que "hay muchos oradores inscriptos" y sostuvo que "independientemente de que se sacó la ley de tierras rurales, es un tema que hoy está latente en la sociedad, y muchos senadores quieren expresar su posición al respecto".

El Senado rechazó el pedido para devolver el proyecto a comisión

Durante la sesión, el jefe del bloque del Partido Justicialista, José Mayans, solicitó que el proyecto de ley regresara a comisión al sostener que la versión definitiva del dictamen fue distribuida recién al mediodía, lo que, a su criterio, impidió que los senadores pudieran analizar el texto en profundidad antes del debate.

La moción fue sometida a votación y no prosperó. Recibió el respaldo de 31 legisladores, mientras que otros 38 se pronunciaron en contra, por lo que la iniciativa continuó su tratamiento en el recinto.

Esa votación para rechazar la iniciativa de la oposición puede ser un anticipo de lo que ocurra más tarde.