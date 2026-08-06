A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
ENAMORADA

"Ya no hay miedo": Camilota blanqueó su romance y presentó a su novia con una emotiva declaración de amor

Camilota presentó a su novia y compartió un emotivo mensaje sobre su historia de amor, la libertad y la felicidad de vivir su vínculo sin ocultarse.

6 ago 2026, 19:42
Banner seguínos en google Primicias Ya
camila deniz
camila deniz

Después de mantener su historia de amor en la intimidad, Camilota decidió dar un paso muy importante en su vida personal. A través de sus redes sociales, la influencer hizo pública su relación con Ana y compartió un sentido mensaje con el que celebró la posibilidad de vivir su noviazgo sin esconderse.

La publicación estuvo acompañada por una imagen de ambas y rápidamente se llenó de mensajes de cariño por parte de sus seguidores, quienes celebraron la noticia y destacaron la valentía de la pareja al compartir este nuevo capítulo de su historia.

Leé también

La palabra de Camila Deniz sobre su sobrino internado y el duro diagnóstico: "Sangre en..."

La palabra de Camila Deniz sobre su sobrino internado y el duro diagnóstico: Sangre en...

Con palabras cargadas de emoción, la hermana de Thiago Medina explicó lo que significa para ella poder mostrar su vínculo con libertad. “Hoy, por fin, podemos dejar de escondernos y mostrar al mundo lo que siempre sentimos”, expresó.

Luego, le dedicó unas profundas palabras a su chica, agradeciéndole por el camino recorrido juntas y por el amor que construyeron. "Ya no hay miedo, solo amor, paz y la felicidad de poder caminar de la mano. Gracias por elegirme, por luchar por nosotras y por demostrarme que el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra su momento", siguió.

Para cerrar, dejó en claro que este es apenas el comienzo de una nueva etapa que desea transitar sin ocultarse y con la certeza de haber encontrado a la persona indicada. "Te amo con todo mi corazón. Que esta sea apenas la primera página de una historia que recién empieza, vivida con libertad, con orgullo y con todo el amor que nos tenemos", concluyó.

Qué dijo Camilota tras la denuncia contra Thiago Medina

Después de que Thiago Medina fuera denunciado por presunto abuso sexual por parte de su prima, su hermana Camila “Camilota” Deniz decidió salir públicamente a hablar del tema y expresar su apoyo al ex participante de Gran Hermano.

La ex Cuestión de Peso (El Trece) se comunicó con Pilar Smith, panelista de LAM (América TV) y quien dio a conocer la noticia, mediante un audio en el que se refirió a la acusación y dejó clara su postura frente al caso que involucra a su hermano.

"Amor, obviamente que es todo mentira. Como te digo, va a salir todo a la luz, pero qué feo que jueguen con algo así porque es la cuarta o quinta vez que le hacen lo mismo", expresó Camilota, visiblemente molesta por la situación.

Además, puso en duda los motivos detrás de la denuncia y reafirmó su confianza en el accionar judicial para esclarecer los hechos. "No sé qué están buscando. Están hablando pelo..., pero bueno. La Justicia se va a encargar de todo, reina", agregó, dejando entrever su convicción de que la verdad saldrá a la luz.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Camila Deniz

Lo más visto