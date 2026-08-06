"Ya no hay miedo": Camilota blanqueó su romance y presentó a su novia con una emotiva declaración de amor

Para cerrar, dejó en claro que este es apenas el comienzo de una nueva etapa que desea transitar sin ocultarse y con la certeza de haber encontrado a la persona indicada. "Te amo con todo mi corazón. Que esta sea apenas la primera página de una historia que recién empieza, vivida con libertad, con orgullo y con todo el amor que nos tenemos", concluyó.

Qué dijo Camilota tras la denuncia contra Thiago Medina

Después de que Thiago Medina fuera denunciado por presunto abuso sexual por parte de su prima, su hermana Camila “Camilota” Deniz decidió salir públicamente a hablar del tema y expresar su apoyo al ex participante de Gran Hermano.

La ex Cuestión de Peso (El Trece) se comunicó con Pilar Smith, panelista de LAM (América TV) y quien dio a conocer la noticia, mediante un audio en el que se refirió a la acusación y dejó clara su postura frente al caso que involucra a su hermano.

"Amor, obviamente que es todo mentira. Como te digo, va a salir todo a la luz, pero qué feo que jueguen con algo así porque es la cuarta o quinta vez que le hacen lo mismo", expresó Camilota, visiblemente molesta por la situación.

Además, puso en duda los motivos detrás de la denuncia y reafirmó su confianza en el accionar judicial para esclarecer los hechos. "No sé qué están buscando. Están hablando pelo..., pero bueno. La Justicia se va a encargar de todo, reina", agregó, dejando entrever su convicción de que la verdad saldrá a la luz.