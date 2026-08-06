Quién es Gerardo Gasparutti, el docente universitario detenido por el femicidio de su esposa

También trabajó como auditor de la norma HACCP y de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) para el instituto IRAM, tareas relacionadas con los controles de calidad y seguridad dentro de la producción de alimentos.

En el ámbito universitario, formaba parte de la Universidad Siglo 21 desde hacía más de seis años. Desde febrero de 2022 era director de carrera de las licenciaturas en Nutrición y en Tecnología de los Alimentos, con dedicación completa. Además, estaba a cargo de las materias Bromatología y Tecnología Alimentaria, desde marzo de 2021, y Saneamiento Ambiental e Higiene de los Alimentos, desde marzo de 2020.

En el ámbito universitario, formaba parte de la Universidad Siglo 21 desde hacía más de seis años. (Foto: archivo)

Las pericias que modificaron la investigación

La causa, conducida por la fiscal Liliana Copello, avanzó luego de que los investigadores encontraran elementos que no coincidían con la explicación brindada por Gasparutti sobre el origen del incendio.

Los especialistas de Bomberos detectaron presencia de líquido combustible dentro del habitáculo del Renault Sandero y no hallaron indicios de cables o baterías quemadas que permitieran sostener la hipótesis de un desperfecto eléctrico o una explosión de un celular.

Con esos elementos reunidos, la Justicia consideró que existían pruebas suficientes para avanzar con la detención del docente y su imputación por la muerte de su esposa.