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INVESTIGACIÓN POR FEMICIDIO EN CÓRDOBA

Quién es Gerardo Gasparutti, el docente universitario detenido por el femicidio de su esposa

Antes de quedar involucrado en la investigación, desarrollaba una carrera académica y profesional vinculada a la industria alimentaria.

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El acusado fue detenido e imputado por homicidio calificado por el vínculo tras la muerte de María Lucila Pagani. (Foto: captura de pantalla).

El acusado fue detenido e imputado por homicidio calificado por el vínculo tras la muerte de María Lucila Pagani. (Foto: captura de pantalla).

Gerardo Luis Gasparutti, un docente universitario de 43 años con trayectoria en el ámbito académico y en la industria alimentaria, fue detenido e imputado por homicidio calificado por el vínculo en la causa que investiga la muerte de su esposa, María Lucila Pagani, ocurrida tras el incendio de un Renault Sandero en la ruta E-53. Hasta su detención, se desempeñaba en un cargo directivo de la Universidad Siglo 21.

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Intentó prender fuego a su pareja rociandola de combustible pero su hija evitó el femicidio. (Foto: Rio Negro)

El acusado había sostenido inicialmente que el incendio del vehículo se había producido por una falla vinculada a un teléfono celular. Sin embargo, esa explicación fue descartada luego de las pericias incorporadas al expediente, que aportaron elementos para avanzar con la investigación judicial.

Hasta su detención, Gasparutti se desempeñaba en un cargo directivo de la Universidad Siglo 21. (Foto: captura de pantalla - Universidad Siglo 21)

Hasta su detención, Gasparutti se desempeñaba en un cargo directivo de la Universidad Siglo 21. (Foto: captura de pantalla - Universidad Siglo 21)

Un recorrido profesional entre la universidad y la industria alimentaria

Antes de quedar detenido, Gasparutti había construido un perfil profesional ligado a la formación académica y al asesoramiento técnico de empresas del rubro alimenticio.

Es Licenciado en Nutrición, Especialista en Higiene y Seguridad de los Alimentos y Magíster en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. En el sector privado se desempeñó como asesor de industrias alimentarias y como Auditor Líder de Sistemas de Gestión de la Calidad, con certificación internacional IRCA A17256.

También trabajó como auditor de la norma HACCP y de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) para el instituto IRAM, tareas relacionadas con los controles de calidad y seguridad dentro de la producción de alimentos.

En el ámbito universitario, formaba parte de la Universidad Siglo 21 desde hacía más de seis años. Desde febrero de 2022 era director de carrera de las licenciaturas en Nutrición y en Tecnología de los Alimentos, con dedicación completa. Además, estaba a cargo de las materias Bromatología y Tecnología Alimentaria, desde marzo de 2021, y Saneamiento Ambiental e Higiene de los Alimentos, desde marzo de 2020.

En el ámbito universitario, formaba parte de la Universidad Siglo 21 desde hacía más de seis años. (Foto: archivo)

En el ámbito universitario, formaba parte de la Universidad Siglo 21 desde hacía más de seis años. (Foto: archivo)

Las pericias que modificaron la investigación

La causa, conducida por la fiscal Liliana Copello, avanzó luego de que los investigadores encontraran elementos que no coincidían con la explicación brindada por Gasparutti sobre el origen del incendio.

Los especialistas de Bomberos detectaron presencia de líquido combustible dentro del habitáculo del Renault Sandero y no hallaron indicios de cables o baterías quemadas que permitieran sostener la hipótesis de un desperfecto eléctrico o una explosión de un celular.

Con esos elementos reunidos, la Justicia consideró que existían pruebas suficientes para avanzar con la detención del docente y su imputación por la muerte de su esposa.

En pocas palabras

  • Detienen a docente: Gerardo Luis Gasparutti, profesor universitario, fue imputado por el femicidio de su esposa tras un incendio en su auto.
  • Carrera profesional: Gasparutti se destacaba como Licenciado en Nutrición y Magíster en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, con experiencia en la industria alimentaria y en la Universidad Siglo 21.
  • Investigación clave: Pericias revelaron la presencia de líquido combustible en el vehículo y descartaron fallas eléctricas o de celular, modificando el curso de la investigación.
Resumen generado por Thinkindot AI
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