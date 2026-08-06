En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
chofer
App
Inseguridad

Asesinaron a un chofer de una app de viajes en un robo: así fue el violento ataque de los motochorros

La víctima, identificada como Claudio Marcelo Killing, de 52 años y vecino de Castelar, conducía su Renault Kangoo cuando fue atacado por dos delincuentes.

Banner Seguinos en google DESK
Asesinaron a un chofer de una app de viajes en un robo. (Foto: gentileza Noticias Digital).

Asesinaron a un chofer de una app de viajes en un robo. (Foto: gentileza Noticias Digital).

Un chofer de una aplicación de viajes fue asesinado a balazos durante un intento de robo en Virrey del Pino, partido de La Matanza. La víctima, identificada como Claudio Marcelo Killing, de 52 años y vecino de Castelar, conducía su Renault Kangoo cuando fue atacado por dos motochorros que intentaron asaltarlo mientras trasladaba a una pasajera.

Leé también Así fue el violento intento de robo a un policía retirado que terminó con la vida de un motochorro
Así fue el momento en el que un policía retirado mató a un delincuente. (Foto: captura de video)

El crimen ocurrió durante la madrugada de este jueves en la intersección de Río Orinoco y Corrales, donde la pasajera había solicitado el viaje a través de una aplicación. La violenta secuencia es investigada como un homicidio en ocasión de robo.

Según informaron fuentes policiales, dos delincuentes que se desplazaban en una moto negra de gran porte interceptaron la camioneta con fines de robo. Uno de ellos descendió armado y amenazó tanto al conductor como a la pasajera para exigirles sus pertenencias.

De acuerdo con el testimonio de la pasajera, Etelvina Verónica Flores, de 50 años, los asaltantes no lograron concretar el robo y, antes de escapar, uno de ellos abrió fuego contra el conductor. Claudio Marcelo Killing recibió varios impactos de bala y quedó gravemente herido dentro del vehículo.

Inseguridad en La Matanza: asesinaron a un chofer de una aplicación durante un intento de robo. (Foto: redes)

Inseguridad en La Matanza: asesinaron a un chofer de una aplicación durante un intento de robo. (Foto: redes)

La víctima murió en el lugar

Tras efectuar los disparos, los motochorros huyeron en dirección a la Ruta Nacional 3 (Juan Manuel de Rosas), a la altura del kilómetro 40.

Minutos después llegó una ambulancia al lugar, pero los médicos solo pudieron constatar el fallecimiento del conductor, quien murió dentro de la Renault Kangoo a causa de las heridas sufridas.

La investigación del crimen

La causa quedó en manos del fiscal Diego Rulli, titular de la Unidad Funcional de Instrucción de Homicidios y Averiguación de Causales de Muerte del Departamento Judicial de La Matanza.

El fiscal ordenó preservar la escena del crimen y dispuso una serie de pericias para reconstruir el ataque. Además, los investigadores analizan las cámaras de seguridad de la zona y buscan testigos que permitan identificar a los dos motochorros y avanzar con sus detenciones.

En pocas palabras

  • Chofer asesinado: Un chofer de app de viajes fue baleado en un robo en Virrey del Pino, La Matanza.
  • Ataque motochorros: Dos delincuentes en moto intentaron asaltarlo y, al no lograrlo, le dispararon.
  • Investigación en curso: El fiscal Diego Rulli investiga el crimen y busca identificar a los atacantes mediante cámaras y testigos.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
chofer App motochorros
Notas relacionadas
Video: así dos motochorros asesinaron a un policía que intentó resistirse a un robo
Quién era el cabo de la Policía Federal asesinado por motochorros en un intento de robo
La defensa de Facundo Moyano hizo un pedido clave a la Justicia tras la declaración de su pareja

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar