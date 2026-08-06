Asesinaron a un chofer de una app de viajes en un robo: así fue el violento ataque de los motochorros

Inseguridad en La Matanza: asesinaron a un chofer de una aplicación durante un intento de robo. (Foto: redes)

La víctima murió en el lugar

Tras efectuar los disparos, los motochorros huyeron en dirección a la Ruta Nacional 3 (Juan Manuel de Rosas), a la altura del kilómetro 40.

Minutos después llegó una ambulancia al lugar, pero los médicos solo pudieron constatar el fallecimiento del conductor, quien murió dentro de la Renault Kangoo a causa de las heridas sufridas.

La investigación del crimen

La causa quedó en manos del fiscal Diego Rulli, titular de la Unidad Funcional de Instrucción de Homicidios y Averiguación de Causales de Muerte del Departamento Judicial de La Matanza.

El fiscal ordenó preservar la escena del crimen y dispuso una serie de pericias para reconstruir el ataque. Además, los investigadores analizan las cámaras de seguridad de la zona y buscan testigos que permitan identificar a los dos motochorros y avanzar con sus detenciones.