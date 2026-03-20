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"Andá a lavarte...": fue a pedir ayuda a una comisaría y terminó insultada y agredida por un policía

El violento episodio fue captado por cámaras de la comisaría. La víctima terminó con moretones en los brazos.

Mar del Plata: un policía insultó y agredió a una mujer que intentaba radicar una denuncia en una comisaría.

Mar del Plata: un policía insultó y agredió a una mujer que intentaba radicar una denuncia en una comisaría.

Un subteniente de la Policía Bonaerense fue desafectado de la fuerza tras protagonizar un episodio de violencia dentro de la Comisaría Decimosexta de Mar del Plata, donde insultó y agredió físicamente a una mujer que había acudido junto a su pareja para radicar una denuncia por una presunta estafa vinculada a Facebook.

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El hecho, que tomó estado público en las últimas horas, ocurrió este jueves por la tarde en la dependencia ubicada en Camusso al 1500, barrio Fortunato de la Plaza, zona Villa Evita.

La víctima, identificada como Teresita Lissalt, se presentó para denunciar que un perfil falso en redes sociales utilizaba la dirección de su comercio familiar, una vidriería y cerrajería, como punto de entrega de ventas fraudulentas, lo que generaba constantes reclamos de terceros en el local.

Según el relato de la mujer y lo registrado por las cámaras de seguridad internas de la comisaría, el oficial a cargo de la guardia, un subteniente que realizaba tareas administrativas desde hace 17 años sin portar arma ni uniforme completo, se negó a tomar la exposición. Argumentó que no se configuraba un delito penal y sugirió que la denuncia debía hacerse directamente en la plataforma Facebook.

Acto seguido, la víctima amenazó con elevar el reclamo a la Delegación Departamental de Investigaciones. “Voy a decir que no me quisiste tomar la denuncia”. El efectivo respondió con un exabrupto: “Hacé lo que quieras; andá a lavarte el orto”.

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¿Andá a lavarte el orto me decís?”, replicó la mujer, indignada, mientras aprovechaba para sacar su celular y registrar el momento. En ese marco, el policía abrió la puerta del mostrador y comenzó a empujarla con fuerza hacia afuera de la comisaría, repitiendo “Andate”.

Las imágenes muestran cómo la mujer opuso resistencia y llamó a su pareja, gritando “Vení, vení, que me está pegando”. El violento episodio le dejó moretones visibles en los brazos.

La Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense actuó de oficio y dispuso la desafectación automática del subteniente mientras avanza el sumario administrativo. Fuentes policiales indicaron que el agente no registra antecedentes disciplinarios previos por maltrato, aunque algunos medios locales mencionaron que atravesaba un momento personal complicado tras la pérdida de un familiar en un accidente vial reciente.

La fiscalía especializada en violencia institucional tomó intervención y la mujer anunció que avanzará con acciones judiciales contra la Provincia por el maltrato sufrido.

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