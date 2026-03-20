"Andá a lavarte...": fue a pedir ayuda a una comisaría y terminó insultada y agredida por un policía

Acto seguido, la víctima amenazó con elevar el reclamo a la Delegación Departamental de Investigaciones. “Voy a decir que no me quisiste tomar la denuncia”. El efectivo respondió con un exabrupto: “Hacé lo que quieras; andá a lavarte el orto”.

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“¿Andá a lavarte el orto me decís?”, replicó la mujer, indignada, mientras aprovechaba para sacar su celular y registrar el momento. En ese marco, el policía abrió la puerta del mostrador y comenzó a empujarla con fuerza hacia afuera de la comisaría, repitiendo “Andate”.

Las imágenes muestran cómo la mujer opuso resistencia y llamó a su pareja, gritando “Vení, vení, que me está pegando”. El violento episodio le dejó moretones visibles en los brazos.

La Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense actuó de oficio y dispuso la desafectación automática del subteniente mientras avanza el sumario administrativo. Fuentes policiales indicaron que el agente no registra antecedentes disciplinarios previos por maltrato, aunque algunos medios locales mencionaron que atravesaba un momento personal complicado tras la pérdida de un familiar en un accidente vial reciente.

La fiscalía especializada en violencia institucional tomó intervención y la mujer anunció que avanzará con acciones judiciales contra la Provincia por el maltrato sufrido.