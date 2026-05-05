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Crimen en Burzaco: creían que un policía se había suicidado pero una cámara cambió todo

Juan Donato Pignataro apareció muerto, con un balazo en la cabeza, en su casa en septiembre de 2024. La Policía detuvo al principal sospechoso.

Creían que se había suicidado pero una cámara cambió todo. 

Creían que se había suicidado pero una cámara cambió todo. 

El crimen de un policía bonaerense en Burzaco sumó un giro clave tras meses de investigación que derivó en la detención de un sospechoso. Los investigadores descartaron la hipótesis inicial de suicidio luego de que Juan Donato Pignataro apareciera muerto, con un balazo en la cabeza, en su casa.

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La DDI de Lomas de Zamora arrestó a José Exequiel Medina, señalado como el presunto autor del homicidio de Juan Donato Pignataro, el oficial de 48 años hallado muerto en su casa con un disparo en la cabeza en septiembre de 2024.

El procedimiento fue solicitado por la UFI N°2 de Almirante Brown y autorizado por el Juzgado de Garantías N°3 de Lomas de Zamora, tras una investigación que incluyó análisis de cámaras de seguridad y rastreo de teléfonos celulares.

Pignataro, quien se desempeñaba en el área de custodia y traslado de detenidos, fue encontrado sin vida por su hermana el 27 de septiembre de 2024 en su vivienda ubicada en la intersección de Viale y Moreno.

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En un primer momento, el caso fue interpretado como un posible suicidio, ya que allegados indicaron que atravesaba un cuadro de depresión y se encontraba con licencia laboral. Sin embargo, dos elementos clave encendieron las alertas: el arma no apareció en la escena y tampoco su teléfono celular.

Las pruebas que complicaron al sospechoso

La investigación dio un giro cuando las cámaras de seguridad revelaron que, un día antes del hallazgo, la víctima había ingresado a su casa acompañado por otro hombre, sin que se registraran movimientos posteriores. Además, se confirmó que el día del hecho Pignataro estuvo en el barrio Rayo de Sol, en Longchamps.

El dato determinante surgió el 26 de septiembre, cuando el celular del policía fue activado por otra línea vinculada a una billetera virtual a nombre de Medina.

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Juan Donato Pignataro apareció muerto, con un balazo en la cabeza, en su casa en septiembre de 2024.

Juan Donato Pignataro apareció muerto, con un balazo en la cabeza, en su casa en septiembre de 2024.

A partir de la verificación de imágenes, los investigadores lograron identificar al sospechoso como la última persona que estuvo con la víctima antes de su muerte, lo que terminó de consolidar la hipótesis de homicidio.

Una causa que avanza tras meses de incertidumbre

Con la detención de Medina, la causa avanza en la reconstrucción del crimen que conmocionó a Burzaco y que durante meses estuvo rodeado de dudas.

Las pruebas recolectadas, especialmente los registros fílmicos y el rastreo del celular, fueron determinantes para esclarecer el caso y ubicar al principal acusado en la escena, en las horas previas al asesinato.

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