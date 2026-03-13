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Video: un policía fue grabado en un actitud muy comprometedora y terminó desafectado

El agente fue apartado preventivamente de sus funciones luego de que se difundiera un video en una zona cercana a un cementerio. Tras la viralización de las imágenes, las autoridades iniciaron un sumario administrativo.

Un policía fue grabado por cámaras en un actitud muy comprometedora y terminó desafectado

Un policía fue grabado por cámaras en un actitud muy comprometedora y terminó desafectado

Un escándalo afectó a la Policía Bonaerense en el partido de Cañuelas luego de que se viralizara un video en el que un agente fue filmado manteniendo relaciones sexuales al lado de un patrullero y en plena vía pública. Tras la difusión de las imágenes, la Auditoría General de Asuntos Internos dispuso la desafectación inmediata del efectivo y se abrió un sumario administrativo para investigar el caso.

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El episodio ocurrió durante la madrugada del sábado en una zona cercana al camino al cementerio, a pocos metros del paredón perimetral del country Cañuelas Golf.

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El momento quedó registrado por cámaras de seguridad

Las imágenes fueron registradas por una cámara de seguridad del predio, lo que permitió identificar rápidamente al uniformado involucrado. De acuerdo con la información difundida por medios locales, el protagonista del hecho es un agente de 22 años que integraba el Comando de Patrullas de Cañuelas.

Las cámaras captaron como el patrullero se detuvo durante varios minutos en el lugar, mientras el efectivo permanecía con una mujer que no pertenece a la fuerza policial.

En el registro fílmico se observa al uniformado junto al móvil policial y vestido con el uniforme reglamentario, en un sector abierto y visible desde el exterior.

El episodio duró cerca de diez minutos, según trascendió, y se produjo mientras el agente se encontraba en servicio.

Cómo identificaron al policía

Las imágenes de las cámaras de seguridad fueron clave para identificar al efectivo, ya que además pudieron cruzarse con los datos de geolocalización del patrullero.

Los móviles policiales cuentan con un sistema que alerta cuando permanecen detenidos durante más de 30 minutos. En este caso, como la detención fue menor a ese tiempo, no se activó ninguna alarma interna.

Sin embargo, tras la difusión del video en redes sociales, las autoridades policiales tomaron conocimiento del hecho y comenzaron una investigación administrativa.

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