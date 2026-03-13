Video: un policía fue grabado en un actitud muy comprometedora y terminó desafectado

En el registro fílmico se observa al uniformado junto al móvil policial y vestido con el uniforme reglamentario, en un sector abierto y visible desde el exterior.

El episodio duró cerca de diez minutos, según trascendió, y se produjo mientras el agente se encontraba en servicio.

Cómo identificaron al policía

Las imágenes de las cámaras de seguridad fueron clave para identificar al efectivo, ya que además pudieron cruzarse con los datos de geolocalización del patrullero.

Los móviles policiales cuentan con un sistema que alerta cuando permanecen detenidos durante más de 30 minutos. En este caso, como la detención fue menor a ese tiempo, no se activó ninguna alarma interna.

Sin embargo, tras la difusión del video en redes sociales, las autoridades policiales tomaron conocimiento del hecho y comenzaron una investigación administrativa.