Un policía mató a tiros a un joven de 20 años que iba en moto: "Pensé que me iba a robar"

confiscaron-una-pistola-9mm-foto-policia-de-buenos-aires-GDFQR3BA2JEQ5KX7ARYBFUTVY4 Confiscaron una pistola 9mm. (Foto: Policía de Buenos Aires)

Qué pasó con los jóvenes baleados

Tras el ataque, ambos fueron trasladados a centros de salud.

Kuhne, de 20 años, fue llevado al Hospital Posadas, donde recibió atención médica y fue dado de alta este viernes.

donde recibió atención médica y este viernes. Leal fue derivado al Hospital Bicentenario de Ituzaingó, pero murió durante la madrugada a causa de las heridas.

Durante las pericias realizadas en el lugar del hecho, los investigadores secuestraron dos vainas servidas calibre 9 milímetros y el arma reglamentaria del policía.

Además, revisaron los bolsos que llevaban los jóvenes y solo encontraron botines y ropa de fútbol, lo que reforzó la hipótesis de que se dirigían a disputar un partido.

Captura La moto que manejaba el policía cuando les disparó. (Foto: Policía de Buenos Aires)

El testimonio del sobreviviente

El joven que sobrevivió relató ante las autoridades que se dirigían a jugar al fútbol cuando de repente observaron que una moto se detuvo delante de ellos y el conductor comenzó a disparar.

Los investigadores también analizan cámaras de seguridad de la zona y recaban testimonios de vecinos que salieron a la calle tras escuchar las detonaciones.

La causa judicial

La investigación quedó a cargo de la UFI N°2 de Ituzaingó, dirigida por la fiscal María Alejandra Bonini, quien dispuso la detención del efectivo policial.

El agente está imputado por homicidio agravado, mientras la Justicia intenta determinar si el hecho fue una reacción ante un supuesto intento de robo o un caso de uso excesivo de la fuerza.