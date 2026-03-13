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Un policía mató a tiros a un joven de 20 años que iba en moto: "Pensé que me iba a robar"

El efectivo quedó detenido luego de dispararle a la víctima que iba junto a un amigo, quien también fue baleado. Ambos tenían botines y camisetas de fútbol en el bolso.

Dos chicos estaban yendo a jugar al fútbol cuando el policía les disparó.

Dos chicos estaban yendo a jugar al fútbol cuando el policía les disparó.

Un policía de la Ciudad fue detenido luego de matar a tiros a un joven de 20 años que circulaba en moto junto a un amigo en el partido bonaerense de Ituzaingó. Según las primeras investigaciones, los jóvenes llevaban botines en un bolso y se dirigían a jugar al fútbol.

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El efectivo aseguró que creyó que se trataba de un intento de robo y disparó con su arma reglamentaria. “Pensé que me iban a robar”, declaró. La Justicia investiga el hecho como un posible caso de gatillo fácil.

El episodio ocurrió durante la noche del jueves en la esquina de Martín Rodríguez y Perdomo, y la víctima murió durante la madrugada de este viernes. El policía, identificado como Lucas Adrián Gómez, se desplazaba en moto junto a su pareja cuando, según su versión, notó que otra motocicleta con dos jóvenes circulaba detrás de ellos.

Ante la sospecha de que podían intentar asaltarlo, el efectivo detuvo la marcha, se identificó como policía y efectuó dos disparos. Uno de los motociclistas, Juan Cruz Leal, recibió un balazo en la ingle, mientras que su acompañante, Daniel Enrique Kuhne, sufrió un disparo en el costado del pecho.

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Confiscaron una pistola 9mm. (Foto: Policía de Buenos Aires)

Confiscaron una pistola 9mm. (Foto: Policía de Buenos Aires)

Qué pasó con los jóvenes baleados

Tras el ataque, ambos fueron trasladados a centros de salud.

  • Kuhne, de 20 años, fue llevado al Hospital Posadas, donde recibió atención médica y fue dado de alta este viernes.
  • Leal fue derivado al Hospital Bicentenario de Ituzaingó, pero murió durante la madrugada a causa de las heridas.

Durante las pericias realizadas en el lugar del hecho, los investigadores secuestraron dos vainas servidas calibre 9 milímetros y el arma reglamentaria del policía.

Además, revisaron los bolsos que llevaban los jóvenes y solo encontraron botines y ropa de fútbol, lo que reforzó la hipótesis de que se dirigían a disputar un partido.

Captura
La moto que manejaba el policía cuando les disparó. (Foto: Policía de Buenos Aires)

La moto que manejaba el policía cuando les disparó. (Foto: Policía de Buenos Aires)

El testimonio del sobreviviente

El joven que sobrevivió relató ante las autoridades que se dirigían a jugar al fútbol cuando de repente observaron que una moto se detuvo delante de ellos y el conductor comenzó a disparar.

Los investigadores también analizan cámaras de seguridad de la zona y recaban testimonios de vecinos que salieron a la calle tras escuchar las detonaciones.

La causa judicial

La investigación quedó a cargo de la UFI N°2 de Ituzaingó, dirigida por la fiscal María Alejandra Bonini, quien dispuso la detención del efectivo policial.

El agente está imputado por homicidio agravado, mientras la Justicia intenta determinar si el hecho fue una reacción ante un supuesto intento de robo o un caso de uso excesivo de la fuerza.

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