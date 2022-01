"Sobre estas complicaciones, no se saben si es por COVID-19 o golpes de calor porque se carece de servicios médicos adecuados. Tuvieron todos síntomas de coronavirus y la respuesta del Servicio es aislarlos. Capaz les facilitan algún paracetamol”, sostuvo la fuente con acceso al establecimiento

Alcaldía Número 3 Melchor Romero.jpg

Las condiciones de encierro son un tema recurrente para los ocho rugbiers acusados del asesinato de Fernando Báez Sosa. En noviembre pasado, los jóvenes presentaron un escrito para que se revea su situación en la Alcaidía N°3. Ante el pedido, la directora del establecimiento le solicitó a la Justicia que sean trasladados. Hasta ahora, el requerimiento no tuvo avances.

“Padecen peores condiciones que cualquier detenido. En este momento de temperaturas altas, el cemento se calienta y es un horno. A la mayoría, para contener a la población carcelaria, se les permite tener un televisor o una heladera. Ellos no tienen nada de eso. Se les aplica el reglamento a raja tabla. Nadie quiere perder con ellos”, explicaron a este portal.

"Están en una cárcel de tránsito. Las condiciones son de tránsito: no tienen trabajo ni posibilidades de lectura", agregan, y le suman el miedo a represalias de los otros detenidos. "El temor no cesará nunca, después de definirlos como 'cobardes y asesinos', entre otras cosas", concluyeron.

El asesinato de Fernando Báez Sosa: un crimen que conmocionó al país

El crimen de Fernando Báez Sosa ocurrió la madrugada del 18 de enero de 2020, cuando fue atacado a patadas y trompadas por un grupo de jóvenes a la salida del boliche "Le Brique", en pleno centro de Villa Gesell.

Horas después del hecho, fueron detenidos diez rugbiers oriundos de la ciudad bonaerense de Zárate en una casa a pocas cuadras de la escena del crimen, ocho de los cuales aún permanecen en prisión a la espera de ir a juicio oral.

“Estamos destrozados, ya nada tiene sentido y más en estos días tan difíciles sin Fernando. No pude armar el arbolito, no tengo valor para sacar de la caja donde están guardadas. Siempre lo hemos armado juntos los tres. Y hoy no estás con nosotros", contó días atrás su madre en las redes.