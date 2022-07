En esta audiencia el fiscal general adjunto de dicho departamento judicial, Patricio Ferrari, expondrá junto a sus colegas Andrés Quintana y Federico González una serie de pruebas documentales y de testigos -cuyas identidades no fueron adelantadas- que están vinculados a los lineamientos de la acusación.

"Se corresponderían a testigos de los momentos iniciales tras las primeras diligencias judiciales luego del crimen de María Marta", explicó a Télam una fuente judicial.

Nicolás Pachelo, el principal sospechoso del asesinato de María Marta García Belsunce

Nicolás Pachelo, el principal sospechoso del asesinato de María Marta García Belsunce.

Los fiscales buscarán probar la hipótesis que apunta a Nicolás Pachelo (46), quien se sospecha había cometidos robos en otras casas del country.

Según los seis lineamientos esgrimidos por el fiscal Patricio Ferrari en la primera audiencia, con un fuerte impacto visual y escenográfico donde fue colocando seis balas para enumerar los elementos "clave" de la causa, Pachelo "odiaba a María Marta" porque le había robado su perro y lo calificó de "psicópata".

“Soy un chivo expiatorio perfecto, no maté a María Marta García Belsunce”, sostuvo el exvecino del country Carmel, de Pilar.

“Nunca conocí a María Marta. No tenía problemas con ella. No hay pruebas en mi contra. No sé quién la mató”, sostuvo Pachelo a La Nación en una comunicación telefónica que mantuvieron el fin de semana.

¿Cómo fue el crimen de María Marta García Belsunce?

María Marta García Belsunce junto a Carlos Carrascosa.

Para la fiscalía, el 27 de octubre de 2002, María Marta llegó sorpresivamente a su casa y al descubrir que estaban robando, se enfrentó a los ladrones y terminó asesinada de seis balazos en la cabeza.

Además de Pachelo, los exvigiladores Norberto Glennon (57) y José Ortiz (45) enfrentan una imputación como coautores de un "robo agravado por el uso de arma en concurso real con homicidio criminis causa agravado" en perjuicio de María Marta, delitos que prevén la prisión perpetua.

Nicolás Pachelo es el único de los tres imputados que llega al juicio oral preso -está alojado en la Unidad 9 de La Plata-, pero no por el crimen de María Marta en el que en 2017 fue imputado e indagado en libertad, sino por los robos por los que fue detenido en 2018.