La escalofriante revelación del primer informe del femicidio en Villa Devoto

El primer informe del femicidio de Devoto. (Foto: captura)

El hombre tenía una herida cortante en el cuello, presuntamente provocada por él mismo después del ataque. Debido a la gravedad de su estado, fue trasladado al Hospital Vélez Sarsfield, donde permanece internado. Mientras avanza la investigación, los tres hijos de la pareja, de 23, 21 y 8 años, reciben asistencia psicológica.

El altar de Pitty La Numeróloga que encontraron en la casa

Otro de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue el vínculo de Romina con Verónica Assad, conocida como Pitty La Numeróloga. Durante las pericias realizadas en la propiedad, las autoridades encontraron un altar en el living de la vivienda con imágenes vinculadas a Romina y a Pitty.

La relación entre ambas era laboral. Romina había conocido a la numeróloga a través de sus cursos y talleres y, con el tiempo, comenzó a trabajar en uno de sus locales. Pitty contó públicamente que desconocía los problemas familiares que atravesaba la mujer y aseguró que la víctima nunca le había relatado situaciones que le permitieran advertir lo que ocurría puertas adentro.

El nombre de la numeróloga también apareció en una carta manuscrita atribuida a Verón y fechada días antes del crimen, en la que el hombre hacía referencia a conflictos con su esposa, problemas económicos y la venta de propiedades.

FEMICIDIO EN VILLA DEVOTO: LA MUJER TENÍA 40 AÑOS

Cómo sigue la causa por el femicidio de Romina Calvo

La investigación quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 62, a cargo de Darío Bonanno, con intervención de la Secretaría N.º 89, encabezada por Juan Pablo Petrecca.

El expediente fue caratulado como femicidio y tentativa de suicidio. Los investigadores esperan el informe de la autopsia para obtener precisiones sobre la muerte de Romina y continúan analizando los elementos secuestrados en la vivienda.

Entre las pruebas que forman parte de la causa se encuentran teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos, además de documentación y escritos hallados en la propiedad. El objetivo será reconstruir qué ocurrió durante las horas previas al femicidio y cuáles fueron los acontecimientos que desembocaron en el ataque.