En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Femicidio
Devoto
Investigación

La escalofriante revelación del primer informe del femicidio en Villa Devoto

El cuerpo de la víctima presentó lesiones cortopunzantes y ahora se aguarda el resultado de la autopsia para determinar la causa de la muerte.

Banner Seguinos en google DESK
El hecho ocurrió en Villa Devoto.(Foto: Agencia NA)

El hecho ocurrió en Villa Devoto.(Foto: Agencia NA)

La investigación por el femicidio de Romina María de los Ángeles Calvo en Villa Devoto sumó un estremecedor dato en las últimas horas: de acuerdo con la información preliminar, la mujer de 40 años presentaba alrededor de 40 lesiones entre cortes y puñaladas. Por el crimen está acusado su marido, Walter Humberto Verón, quien después del ataque habría intentado quitarse la vida.

Leé también Exclusivo A24: quién es "Pitty", la famosa que el asesino nombró en su carta tras el femicidio
Exclusivo A24: quién es la famosa Pitty que el asesino nombró en la carta tras cometer el femicidio

El cuerpo de la víctima se detectaron múltiples lesiones cortopunzantes. Los investigadores aguardan ahora el resultado definitivo de la autopsia para establecer cuál de las heridas provocó la muerte y precisar la mecánica del ataque.

El femicidio ocurrió en una vivienda ubicada sobre Pedro Morán al 5200, en el barrio porteño de Villa Devoto, donde convivía la pareja. La primera inspección sobre el cuerpo determinó que Romina presentaba unas 40 lesiones provocadas con un elemento cortopunzante, aunque será la autopsia la que permita establecer con precisión la cantidad, profundidad y ubicación de las heridas.

Cuando las autoridades llegaron al domicilio encontraron a la mujer muerta. Poco después, Verón fue localizado a unos 200 metros de la casa.

El primer informe del femicidio de Devoto. (Foto: captura)

El primer informe del femicidio de Devoto. (Foto: captura)

El hombre tenía una herida cortante en el cuello, presuntamente provocada por él mismo después del ataque. Debido a la gravedad de su estado, fue trasladado al Hospital Vélez Sarsfield, donde permanece internado. Mientras avanza la investigación, los tres hijos de la pareja, de 23, 21 y 8 años, reciben asistencia psicológica.

El altar de Pitty La Numeróloga que encontraron en la casa

Otro de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue el vínculo de Romina con Verónica Assad, conocida como Pitty La Numeróloga. Durante las pericias realizadas en la propiedad, las autoridades encontraron un altar en el living de la vivienda con imágenes vinculadas a Romina y a Pitty.

La relación entre ambas era laboral. Romina había conocido a la numeróloga a través de sus cursos y talleres y, con el tiempo, comenzó a trabajar en uno de sus locales. Pitty contó públicamente que desconocía los problemas familiares que atravesaba la mujer y aseguró que la víctima nunca le había relatado situaciones que le permitieran advertir lo que ocurría puertas adentro.

El nombre de la numeróloga también apareció en una carta manuscrita atribuida a Verón y fechada días antes del crimen, en la que el hombre hacía referencia a conflictos con su esposa, problemas económicos y la venta de propiedades.

FEMICIDIO EN VILLA DEVOTO: LA MUJER TENÍA 40 AÑOS

Cómo sigue la causa por el femicidio de Romina Calvo

La investigación quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 62, a cargo de Darío Bonanno, con intervención de la Secretaría N.º 89, encabezada por Juan Pablo Petrecca.

El expediente fue caratulado como femicidio y tentativa de suicidio. Los investigadores esperan el informe de la autopsia para obtener precisiones sobre la muerte de Romina y continúan analizando los elementos secuestrados en la vivienda.

Entre las pruebas que forman parte de la causa se encuentran teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos, además de documentación y escritos hallados en la propiedad. El objetivo será reconstruir qué ocurrió durante las horas previas al femicidio y cuáles fueron los acontecimientos que desembocaron en el ataque.

En pocas palabras

  • Femicidio en Villa Devoto: Mujer de 40 años fue asesinada de al menos 40 puñaladas.
  • Investigación en curso: Marido de la víctima, Walter Humberto Verón, está acusado y se recupera de un intento de suicidio.
  • Hallazgo en la casa: Se encontró un altar relacionado con la víctima y la numeróloga Pitty La Numeróloga.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Femicidio Devoto
Notas relacionadas
Los chats de Pitty con la víctima de femicidio: "Quiero que estés..."
Pitty la Numeróloga habló tras el femicidio de Villa Devoto y contó cómo era su vínculo con la víctima
Revelaron un dato clave sobre el femicida de Villa Devoto: el misterioso altar que apareció en la casa

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar