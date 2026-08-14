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Un chico de 15 años desafió a un empleado a salir de un local y el desenlace fue fatal

El crimen ocurrió a plena luz del día. Comenzó con una discusión dentro de un comercio y terminó con una pelea en la vereda.

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Un chico de 15 años desafió a un empleado a salir de un local y el desenlace fue fatal. (Foto: gentileza Diario Conurbano)
Un chico de 15 años desafió a un empleado a salir de un local y el desenlace fue fatal. (Foto: gentileza Diario Conurbano)

Un adolescente de 15 años quedó detenido acusado de matar de una puñalada a Rodrigo Zurich, de 26, durante una pelea ocurrida en la puerta de una barbería de Dock Sud, en el partido bonaerense de Avellaneda. Ocurrió este jueves, cerca de las 13, en el local ubicado sobre la calle Estévez, entre Alem y Nicolás Avellaneda.

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De acuerdo con la reconstrucción inicial, Zurich se encontraba trabajando y conversando con otro joven dentro del comercio cuando apareció el adolescente. El chico ingresó al establecimiento y comenzó a gritarle e insultarlo, mientras lo desafiaba a salir para pelear.

La discusión escaló rápidamente. Zurich finalmente salió del local y ambos comenzaron a enfrentarse en la puerta. Parte de esa secuencia habría quedado registrada por una cámara, una prueba que ahora será fundamental para determinar con precisión cómo se desencadenó el homicidio y qué ocurrió durante los instantes previos al ataque.

Sacó un cuchillo en medio de la pelea y lo apuñaló

La situación dio un giro fatal en plena pelea. Según la reconstrucción incorporada, el adolescente sacó un cuchillo y atacó a Zurich en el tórax. Tras herirlo, escapó.

La víctima quedó gravemente herida y fue asistida de urgencia. Ante la gravedad de su estado, fue trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos Pedro Fiorito, en Avellaneda. Sin embargo, la lesión resultó fatal. Zurich murió poco después de llegar al centro de salud, pese a los esfuerzos realizados para asistirlo.

El acusado fue detenido poco después del crimen

Tras el ataque comenzó un operativo para localizar al sospechoso. Efectivos de la Comisaría de Dock Sud lograron detener al adolescente poco después, según informaron fuentes del caso.

Por su edad, la causa quedó en manos del fuero especializado de Responsabilidad Penal Juvenil. La fiscal Natalia Milione tomó intervención y avanzó con la imputación por homicidio simple.

Posteriormente, y a pedido de la Fiscalía, la jueza de Garantías N°2 de Avellaneda-Lanús, Gabriela Valsangiacomo, dispuso una medida de seguridad para el adolescente.

Este punto es especialmente relevante debido a su edad. De acuerdo con el régimen penal juvenil vigente, un menor de 15 años no es punible penalmente, aunque la Justicia puede adoptar medidas de protección o seguridad ante hechos de extrema gravedad.

El video, una prueba clave para reconstruir el homicidio

Una de las principales evidencias que analizarán los investigadores es la filmación que habría registrado parte de la discusión y del posterior enfrentamiento. Las imágenes permitirían reconstruir desde la llegada del adolescente al comercio hasta el momento en que Zurich decidió salir a la calle después de ser increpado.

La investigación también deberá determinar si existía un conflicto anterior entre ambos o si la discusión comenzó momentos antes del ataque.

En pocas palabras

  • Adolescente de 15 años: Detenido por matar de una puñalada a Rodrigo Zurich, de 26, en Dock Sud.
  • Discusión en barbería: La pelea comenzó en el local y continuó en la vereda, terminando con la víctima herida de gravedad.
  • Justicia Juvenil: El acusado, menor de edad, interviene la Justicia Penal Juvenil de Avellaneda-Lanús.
Resumen generado por Thinkindot AI
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