Crimen de Matías Álvarez: la misteriosa llamada a una testigo y el inesperado ofrecimiento

La llamada que recibió la testigo y el ofrecimiento de dinero

Pablo Vianello, abogado querellante de la familia de Álvarez Guardia. (Foto: gentileza TN24)

La revelación fue realizada por Pablo Vianello, abogado querellante de la familia de Álvarez Guardia, quien explicó que el episodio quedó incorporado a la declaración testimonial de la mujer.

Según su relato, la testigo recibió una comunicación desde un número que en su teléfono apareció como privado o desconocido. Del otro lado habría escuchado la voz de una mujer adulta que le hizo un pedido concreto.

“Vos sos amiga de Victoria, necesitamos que declares a favor de ella y que digas que Victoria sufría violencia de género por parte de Julián”, habría escuchado, según la reconstrucción difundida por el letrado y publicasa por TN24.

La testigo sostuvo que aquello no terminó allí. Siempre según su declaración, le ofrecieron entre $500.000 y $1 millón a cambio de brindar ese testimonio. “Todo esto está plasmado en su declaración testimonial”, afirmó Vianello.

La Justicia busca determinar quién estaba detrás del número privado

La querella solicitó informes a las compañías telefónicas para intentar establecer qué línea realizó la llamada, quién es su titular y desde dónde se efectuó.

“Que figure como privado no impide que la empresa telefónica, mediante un oficio judicial, libere esa restricción e informe al Ministerio Público Fiscal desde dónde vino esa llamada”, explicó Vianello.

Además, podrían analizarse las antenas de telefonía que intervinieron en la comunicación, información que eventualmente permitiría aproximarse a la ubicación desde donde se realizó.

“Por ahora no podemos hablar de detenciones, no podemos acusar a nadie, porque tenemos que esperar que las pruebas se produzcan”, señaló el abogado.

Según explicó, la testigo únicamente pudo aportar algunas características de la persona que habría escuchado durante la comunicación: una mujer adulta y de voz suave.

La testigo aseguró que sus amigas la bloquearon después de contar lo ocurrido

La mujer incorporó otro dato a su declaración. Después de recibir la supuesta propuesta, aseguró que intentó comunicarse con un grupo de amigas vinculadas al entorno de la pareja para contarles lo ocurrido, pero sostuvo que posteriormente fue bloqueada.

A partir de ese episodio manifestó sus sospechas de que otras personas podrían haber recibido propuestas similares. Sin embargo, no existen por ahora elementos que permitan confirmar esa hipótesis, por lo que deberá ser investigada.

La testigo también habría aportado nombres, apellidos y domicilios que podrían derivar en nuevas declaraciones o medidas de prueba.

La fiscal pidió preservar información sensible del expediente

La aparición de este nuevo testimonio se produce mientras la fiscal Ana González de Pacce dispuso que las partes se abstengan de difundir determinado contenido perteneciente al expediente.

Según Vianello, la medida busca fundamentalmente preservar información sensible y resguardar a la familia de Álvarez Guardia, en momentos en que todavía restan conocerse pericias relevantes.

Entre ellas aparece la autopsia definitiva, que podría precisar aspectos centrales sobre las heridas y la mecánica de la muerte.

También se incorporaron escritos que la familia atribuye al joven. Para establecer fehacientemente su autoría deberá realizarse una pericia caligráfica.

El crimen de Matías Álvarez Guardia

Álvarez Guardia murió después de ser atacado con un arma blanca durante un episodio ocurrido en una vivienda de la calle Donovan al 1400, en Resistencia. Su pareja, Victoria Luz Cantero, quedó detenida e imputada en la causa.

La autopsia preliminar estableció que el joven presentaba varias heridas de arma blanca, entre ellas lesiones en la zona del cuello y la clavícula, además de marcas en uno de sus brazos que son analizadas por los investigadores.

Cantero también fue sometida a un examen médico. El informe constató eritemas, excoriaciones y una equimosis en distintas partes de su cuerpo.

Cantero también fue sometida a un examen médico después del hecho. El informe constató eritemas, excoriaciones y una equimosis en distintas partes de su cuerpo, aunque esa pericia por sí misma no determina cómo ni quién produjo esas lesiones.

Precisamente, establecer qué ocurrió antes del ataque y cuál fue la dinámica entre la pareja constituye uno de los aspectos centrales de la causa.