Se agota la "ventana de oro" en Colombia tras el terremoto: crece el número de muertos y hay 379 desaparecidos

Se agotaron las primeras 72 horas: “La prioridad es seguir buscando”

Se agota la "ventana de oro" en Colombia tras el terremoto: 281 murieron y buscan a 379 desaparecidos. (Foto: Reuters)

El director de la UNGRD, David Santiago Tamayo, reconoció que se alcanzó un momento determinante de las operaciones.Las primeras 72 horas posteriores a una catástrofe suelen ser conocidas como la “ventana de oro”, debido a que durante ese período son mayores las probabilidades de encontrar con vida a personas atrapadas.

“Lamentablemente, estamos llegando a un tiempo en que la probabilidad de encontrar sobrevivientes se va agotando”, admitió Tamayo.

Sin embargo, el funcionario aseguró que los operativos continuarán mientras existan desaparecidos. “La consigna es no dejar de buscar”, sostuvo y remarcó que los rescatistas seguirán trabajando para localizar a todas las personas reportadas como desaparecidas, con la esperanza de encontrarlas con vida.

El presidente colombiano, Abelardo De La Espriella, también aseguró que el Gobierno concentrará sus esfuerzos en los operativos. “Nuestra prioridad es salvar vidas. Son seres humanos los que se encuentran bajo los escombros”, expresó.

Nueve operativos continúan activos en Cali

Se agota la "ventana de oro" en Colombia tras el terremoto: 281 murieron y buscan a 379 desaparecidos. (Foto: Reuters)

Uno de los principales focos de búsqueda continúa en Cali, donde las autoridades reportaron 93 fallecidos. El alcalde Alejandro Eder informó que permanecen activos nueve operativos de búsqueda y rescate y pidió a los habitantes que mantengan silencio en las zonas de trabajo para facilitar la tarea de los especialistas.

Una de las operaciones más complejas se desarrolla en el Conjunto Residencial Torres del Limonar, en el sur de la ciudad. Allí todavía buscan a 15 personas desaparecidas. Desde que comenzaron los trabajos, los rescatistas lograron sacar con vida a siete personas y recuperaron los cuerpos de otras 13.

Los equipos utilizan grúas, baldes y herramientas manuales para retirar lentamente los restos de las estructuras sin provocar nuevos derrumbes.

171 réplicas después del terremoto

A la dificultad de trabajar sobre edificios destruidos se suma otra amenaza: las constantes réplicas. El Servicio Geológico Colombiano informó que hasta este jueves se habían registrado 171 movimientos posteriores al terremoto principal.

Cada nueva réplica incrementa el riesgo de desplazamientos en estructuras que quedaron debilitadas y obliga a los equipos a extremar las medidas de seguridad.

Los especialistas también deben retirar cuidadosamente tanques y conexiones de gas encontrados entre los restos de las construcciones para evitar incendios o explosiones durante los operativos.

Pueblos aislados todavía esperan asistencia

Organizaciones humanitarias advirtieron que algunas comunidades pequeñas y zonas rurales tardaron varios días en recibir asistencia, principalmente por los problemas de acceso y la destrucción de infraestructura.

En Buenaventura, sobre la costa del Pacífico, residentes de algunos barrios tuvieron que buscar sobrevivientes con sus propias manos durante las primeras horas.

Representantes del Comité Internacional de Rescate indicaron que algunos sectores continuaban sin servicios esenciales, como agua potable y electricidad, y que familias utilizaban madera para cocinar.

Además, la presencia de grupos armados ilegales dificulta el acceso a determinados barrios. Trabajadores humanitarios denunciaron incluso episodios en los que cargamentos de alimentos habrían sido retenidos por esos grupos.

Colombia comienza a pensar en la reconstrucción

De La Espriella declaró el estado de emergencia económica para agilizar la asignación de recursos y anunció la creación de un fondo destinado a reconstruir hospitales, escuelas, viviendas e infraestructura pública.

El Gobierno también anticipó que buscará incorporar al sector privado de la construcción al proceso de recuperación.

Mientras tanto, la asistencia internacional continúa llegando y las autoridades colombianas sostienen que no rechazaron ofrecimientos de otros países, aunque indicaron que los grupos internacionales especializados en búsqueda y rescate deberán cumplir con estándares de certificación.