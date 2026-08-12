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El insólito detalle por el que cayó el motochorro acusado del crimen de un remisero

Juan Valentín Benítez Adorno fue capturado por la Policía Bonaerense. La Justicia cree que conducía la moto en el ataque y que intentó venderla por Facebook tras el asesinato.

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El insólito detalle por el que cayó el motochorro acusado del crimen de un remisero. (Foto: Policía)

El insólito detalle por el que cayó el motochorro acusado del crimen de un remisero. (Foto: Policía)

El crimen de Claudio Killing, el remisero de 53 años asesinado durante un intento de robo en Virrey del Pino, sumó un avance clave con la detención de uno de los sospechosos. Los investigadores lograron identificarlo a partir de una moto registrada por cámaras de seguridad y descubrieron un dato inesperado: el vehículo presuntamente utilizado en el ataque estaba publicado a la venta en Facebook Marketplace.

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El homicidio de Killing se convirtió en uno de los casos que expusieron la escalada de violencia en La Matanza, donde se investigaron siete muertes violentas en apenas diez días.

La víctima, vecina de Castelar, fue asesinada durante la madrugada del jueves mientras trabajaba como conductor para una aplicación a bordo de su Renault Kangoo. La pasajera que viajaba con él sobrevivió y su declaración resultó fundamental para reconstruir lo ocurrido.

Claudio Killing, de 52 años, fue baleado cuando una pasajera subía a su Renault Kangoo. (Foto: archivo)

Claudio Killing, de 52 años, fue baleado cuando una pasajera subía a su Renault Kangoo. (Foto: archivo)

La mujer contó ante los investigadores que había solicitado el viaje desde su casa, ubicada también en Virrey del Pino, para trasladarse unas 35 cuadras. Durante el recorrido, dos hombres armados que circulaban en una moto negra les cerraron el paso.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, los delincuentes intentaron asaltarlos y, en circunstancias que todavía eran materia de investigación, atacaron al conductor. Killing recibió un disparo de calibre .380 y murió en el lugar, pero su pasajera resultó ilesa y posteriormente se convirtió en una testigo clave de la causa.

Una semana después del homicidio, efectivos de la Comisaría 3ª de Virrey del Pino de la Policía Bonaerense detuvieron a Juan Valentín Benítez Adorno, de 26 años, señalado como uno de los presuntos participantes del ataque. La investigación quedó en manos del fiscal Diego Rulli, de la UFI de Homicidios de La Matanza, mientras continuaba la búsqueda del segundo sospechoso.

La moto que conectó dos ataques en Virrey del Pino

Una de las claves para llegar hasta Benítez Adorno fue una Bajaj Dominar 400, señalada como la moto utilizada durante el crimen. Los investigadores no contaban con una cámara de seguridad que hubiera registrado directamente el asesinato de Killing. Sin embargo, encontraron imágenes correspondientes a otro ataque a tiros ocurrido previamente sobre la calle Masoti, también en Virrey del Pino.

En aquel episodio, la víctima recibió un disparo en la ingle y sobrevivió. Las características del ataque llamaron la atención de los investigadores por sus similitudes con el homicidio del remisero.

Claudio Marcelo Killing, de 53 años, fue asesinado a balazos en el oeste del Gran Buenos Aires. (Foto: redes sociales)

Claudio Marcelo Killing, de 53 años, fue asesinado a balazos en el oeste del Gran Buenos Aires. (Foto: redes sociales)

Al cotejar las grabaciones con imágenes relacionadas con la fuga del crimen de Killing, los efectivos detectaron un elemento en común: la misma Bajaj Dominar 400 aparecía vinculada a ambos episodios. A partir de allí, los investigadores concentraron sus esfuerzos en identificar a la persona que conducía el vehículo.

El dato de Facebook Marketplace que llevó hasta el sospechoso

El giro inesperado en la investigación llegó cuando los efectivos descubrieron que Benítez Adorno presuntamente intentaba vender en Facebook Marketplace la moto que habría sido utilizada durante el asesinato.

El seguimiento del vehículo y las tareas realizadas por los investigadores permitieron avanzar sobre la identidad del sospechoso y finalmente localizarlo. Durante el operativo también fue detenido otro joven que permanecía prófugo desde 2024 y sobre quien pesaba un pedido de captura solicitado por una fiscalía de La Matanza.

El allanamiento aportó, además, otro elemento que complicó la situación de Benítez Adorno: los policías encontraron prendas de vestir que serían idénticas a las utilizadas durante el hecho. Para ese momento, según la investigación, el acusado ya se había desprendido de su teléfono celular.

Qué dijo el detenido por el crimen de Claudio Killing

Tras ser arrestado, Benítez Adorno realizó una manifestación ante los efectivos en la que buscó despegarse del disparo que terminó con la vida del remisero. “Yo manejaba la moto, pero no tiré”, habría afirmado el sospechoso. También sostuvo que en el momento del crimen “estaba re drogado”.

Sin embargo, cuando quedó frente al fiscal Rulli, se negó a declarar por recomendación de su defensor oficial. La investigación continuaba para determinar el grado de participación del detenido y localizar al segundo sospechoso, quien permanecía prófugo.

En pocas palabras

  • Detienen sospechoso: Capturaron a Juan Valentín Benítez Adorno por el crimen de un remisero.
  • Prueba clave: La moto usada en el ataque fue publicada a la venta en Facebook Marketplace.
  • Declaración del acusado: Benítez Adorno admitió conducir la moto pero negó haber disparado.
Resumen generado por Thinkindot AI
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