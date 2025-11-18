Así fue la dolorosa despedida de Alejandro González

El posteo se llenó de comentarios de inmediato. “Qué tristeza siente mi corazón. Monchi, tantos años trabajamos juntos. Gracias por todo”, escribió Sergio, un amigo cercano. Otro hombre sumó: “Qué tristeza.... Se fue un amigo desde la infancia! Mis abrazos a toda su familia.... Se te va a extrañar amigo, abrazo grande al cielo”.

“Mi más sentido pésame a sus hijos y familiares, en especial a Enzo. Que Dios te dé muchas fuerzas en tan difíciles momentos. Todavía no caigo, qué terrible”, lamentó una mujer.

Uno de sus hijos denunció haber encontrado el cuerpo de su padre, de 45 años, dentro de su auto y aseguró que tenía un fuerte golpe en la cabeza. Al notar que no respondía, llamó al personal de seguridad del predio, y este alertó a la Policía.

Al momento de que llegaron los efectivos policiales donde se sumaron al despliegue del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), que le realizaron maniobras de RCP al hombre, pero a pesar de los intentos, declararon su fallecimiento pocos minutos después.





El personal policial inició tomando declaración a los encargados de seguridad del barrio privado de San Martín de los Andes y se preservó la escena por si el equipo de investigación le resulta útil. La vivienda y el sector del vehículo quedaron bajo control perimetral mientras avanzaban las tareas de los equipos forenses.

Por el momento, se está determinando si hubo presencia de testigos o si hay cámaras de seguridad en la zona. También se espera que le hagan la autopsia para conocer las causas de muerte.